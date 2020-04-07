Врач ХК «Витязь» рассказал, что могло спровоцировать вспышку коронавируса



Москва, 7 апреля. Аномально теплая зима, которая в этом году сложилась в Европе и России, могла спровоцировать эпидемию коронавируса. Об этом во вторник заявил врач подмосковного хоккейного клуба «Витязь» Алексей Огородов.

«Конечно, нельзя сбрасывать со счетов и погодный фактор. Раньше были нормальные зимы, поэтому период вирусной активности, наступающий при смене времени года, можно было предвидеть. В этом году нормальной зимы не было», — отметил он в разговоре с РИА Новости.

Медик обратил внимание на то, что в этом году не было ярко выраженного периода активности гриппа. При этом Огородов не исключает, что человечество могло столкнуться с коронавирусом еще раньше, просто не сразу это осознало. Дело в том, что коронавирус нового типа люди смогли определить лишь недавно, однако никто не гарантирует, что инфекция не гуляла по миру до вспышки в Китае.

На сегодняшний день в мире насчитывается 1,3 млн заразившихся по всему миру. Наиболее тяжелая эпидемиологическая ситуация сложилась в США (356,6 тыс. зараженных), Испании (135 тыс.), Италии (132,5 тыс.), Германии (101,7 тыс.), Франции (98 тыс.) и Китае (81,7 тыс.).

По словам врачей, коронавирус передается воздушно-капельным путем и при контакте с человеком (например, через рукопожатие). Специалисты советуют часто мыть руки и по возможности не выходить на улицу, чтобы снизить риски заражения. Установлено, что молодые люди довольно легко переносят коронавирусную инфекцию, в то время как пожилые пациенты болеют тяжело и нередко с летальным исходом.