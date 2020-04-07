Песков рассказал, как Путин проходит тестирование на коронавирус

Москва, 7 апреля. Президент России Владимир Путин проходит тестирование на коронавирус «настолько регулярно, насколько считает целесообразным его доктор», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Настолько регулярно, насколько это считает целесообразным его доктор», — сказал чиновник, отвечая на вопрос о регулярности сдачи российским лидером тестов на коронавирусную инфекцию.

Журналисты уточнили у представителя Кремля, есть ли определенный протокол. На что Песков ответил, что такой протокол ему «неизвестен детально». Пресс-секретарь Путина заметил, что вопросами медицинского обслуживания президента России он не занимается.

Во вторник в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили о 1154 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в России. По его данным, в стране у 7497 человек диагностировали инфекцию, за весь период в РФ зарегистрировано 58 летальных исходов.

Первые случаи заражения коронавирусной инфекцией были выявлены в китайском городе Ухань. Пекин считает, что Вашингтон причастен к созданию нового вида вируса. Более того, по словам бывшего эксперта ООН по бактериологическому оружию Игоря Никулина, вирус был создан в одной из лабораторий Пентагона в 2015 году.