Песков заявил, что Лондон не обращался за помощью в лечении Джонсона от коронавируса

Москва, 7 апреля. Великобритания не просила у России помощи в лечении премьер-министра страны Бориса Джонсона от коронавируса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Джонсон находится в реанимации с диагнозом коронавирус. По словам представителя Кремля, врачи в Великобритании сами в состоянии оказать ему квалифицированную медицинскую помощь.

«Нет, никаких запросов мы, безусловно, не получали, убеждены, что в Великобритании есть врачи, которые могут с соответствующим уровнем квалификации позаботиться о премьер-министре», — уточнил Песков.

Накануне стало известно, что премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который ранее был госпитализирован для проведения тестов на коронавирус, подключат к аппарату искусственной вентиляции легких. Ранее представитель политика заявил, что спустя несколько дней после положительного теста на коронавирус у Джонсона остается кашель и высокая температура. Поэтому премьер-министра Великобритании было решено госпитализировать.

Напомним, королева Великобритании Елизавета II выступила перед британцами со специальным телеобращением. Она поблагодарила медиков и волонтеров, а также уверила сограждан, что каждый может внести свой вклад в борьбу с пандемией, оставшись дома.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайской Ухани. На фоне быстрого распространения опасной инфекции ВОЗ вскоре объявила пандемию.