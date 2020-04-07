 Кремль призвал все органы власти мобилизоваться для борьбы с коронавирусом

Москва, 7 апреля. Все органы власти должны мобилизовать силы на борьбу с коронавирусом и проявить ответственность. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также сообщил, что во вторник президент РФ Владимир Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом. Совещание будет проходить в режиме телеконференции. В ходе мероприятия планируется обсудить меры, принимаемые властями для сдерживания эпидемии, и работу по разработке вакцины.

Отметим, что в совещании примут участие вице-премьер РФ Татьяна Голикова, министр промышленности Денис Мантуров, министр здравоохранения Михаил Мурашко и помощник Путина Максим Орешкин. Кроме того, участниками совещания станут эксперты и представители медицинских организаций.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать парацетамол.

В большинстве российских регионов был введен режим самоизоляции, при котором на улицу разрешается выходить только в случае крайней необходимости — чтобы сходить в магазин, в аптеку, выбросить мусор или погулять с собакой.