Песков назвал неприемлемым указ Трампа об освоении ресурсов Луны

Москва, 7 апреля. Попытки приватизации космоса неприемлемы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя указ президента США Дональда Трампа об освоении ресурсов Луны.

«Все-таки какая-то приватизация космоса в тех или иных формах, а сейчас я затрудняюсь сказать, можно ли это расценивать это как попытку приватизации космоса, была бы неприемлема», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Он отметил, что подобные решения необходимо изучать с юридической точки зрения.

Трамп ранее подписал указ, закрепляющий право американцев на добычу космических ресурсов, и распорядился в течение полугода обсудить соответствующие соглашения с другими государствами. В тексте документа говорится, что космос «законодательно и физически является уникальным доменом человеческой деятельности, и Соединенные Штаты не считают его всеобщим достоянием».

Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец назвал указ попыткой взбудоражить мировое сообщество и продолжить информационную войну. Он указал, что глава Белого дома игнорирует Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах. По словам эксперта, американский президент «плюет на мнение человечества».