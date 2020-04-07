Кремль не видит противоречий между словами Мишустина и Кадырова о закрытии границ регионов

Москва, 7 апреля. В Кремле не видят противоречий между заявлением премьера Михаила Мишустиным и словами главы Чечни Рамзана Кадыровым по закрытию границ региона, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мишустин говорил о недопустимости вообще закрытия регионов, на что из Чечни пришло уточнение, что ни о каком закрытии региона речь не идет», — пояснил Песков.

По его словам, до тех пор, пока нет «каких-то иных сигналов, здесь вряд ли можно говорить о каких-то противоречиях».

Напомним, Чечня стала первым субъектов РФ, полностью закрывшим границы. 5 апреля Кадыров написал в своем Telegram-канале о том, что с въезд в республику всех видом транспорта временно прекращается. С этого же дня ограничивается и прибытие граждан в Чечню. Исключение власти ЧР будут делать только для лиц, занятых доставкой продовольствия, лекарств и других жизненно важных грузов.

Местным жителям, находящимся в других регионах, рекомендовали вернуться домой до 5 апреля. Кадыров предупредил, что уже в воскресенье они не смогут въехать через административную границу. Он подчеркнул, что «обуздать коронавирус половинчатыми мерами невозможно, важно разорвать цепочку распространения». Именно этого Чечня и намерена добиваться.

6 апреля Мишустин раскритиковал решения о закрытии границ регионов. Премьер потребовал не путать региональные полномочия с федеральными, а также призвал принимать меры, адекватные ситуации. В тот же день Кадыров ответил на это заявление Мишустина. Он обратил внимание, что фактически граница ЧР не закрыта, а все принимаемые меры законны и необходимы.

Он также с возмущением заявил, что если к нему есть вопросы, касающиеся принимаемых им мер, то почему с ним не связались руководители оперативного штаба РФ или представители федеральных правоохранительных органов России.