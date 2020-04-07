Москва, 7 апреля. Кремль пока не принимал никаких решений о переносе празднования 75-летия Победы из-за распространения коронавируса, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пескову напомнили, что накануне в правительство поступило обращение не приглашать на парад Победы ветеранов из-за ситуации с коронавирусом. У чиновника журналисты спросили, есть ли в Кремле понимание, как будет проходить празднование 9 Мая и есть ли вариант перенести торжественные мероприятия на сентябрь.

«Очевидно, что рассматриваются разные варианты, но говорить пока о них преждевременно, потому что никаких решений на сегодня не принималось», — сказал представитель Кремля.

При этом он уточнил, что решения будут приняты с учетом эпидемиологической ситуации в стране, Кремль проинформирует о них.

В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса ранее во вторник сообщили, что в России у 1154 человек диагностировали коронавирусную инфекцию. По его данным, в стране число заразившихся коронавирусом превысило семь тысяч человек. За весь период в РФ зарегистрировано 58 летальных исходов.

Российские власти уже приняли ряд мер для борьбы с распространением инфекции, в частности, школьников и студентов перевели на дистанционное обучение. На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин продлил нерабочую неделю до конца текущего месяца.