Путин проведет совещание по коронавирусу

Москва, 7 апреля. Президент РФ Владимир Путин проведет во вторник совещание по теме пандемии коронавируса, участие в котором примут представители медицинских центров и научно-исследовательских организаций. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, на совещании будет обсуждаться ситуация с распространением инфекции, а также меры по борьбе с ней. Песков добавил, что в нем примут участие также вице-премьер Татьяна Голикова, глава Минпромторга Денис Мантуров, руководитель Минздрава Михаил Мурашко, помощник президента Максим Орешкин.

«Состоится обмен мнениями. Разумеется, это будет в режиме телеконференции», — добавил пресс-секретарь главы государства.

Песков уточнил, что подключены ко встрече будут эксперты, которые в настоящее время занимаются разработкой вакцин, поисками схем медикаментозного лечения. Значительная часть совещания, по его словам, пройдет в открытом режиме.

Согласно последним данным, в России зафиксировано более семи тысяч случаев заражения коронавирусом, 494 человека выздоровели, 58 скончались. Власти утвердили комплекс мер, направленный на недопущение распространения вируса. В частности, было приостановлено пассажирское сообщение с другими государствами, регионы перешли на режим самоизоляции. До конца апреля продлен режим нерабочих дней.

Ранее «большая четверка» российских бизнес-объединений написала письмо премьер-министр РФ Михаилу Мишустину, в котором, в частности, попросила оказать поддержку на фоне распространения коронавирусной инфекции.