Отрицание, гнев, торг, депрессия, Трамп. Колонка Комиссара Яррика

Соединенные Штаты готовятся к худшему развитию эпидемиологического сценария. Борьба с коронавирусом не приносит никаких желаемых результатов; ни войска, ни украденные у партнеров средства индивидуальной защиты не спасают. Штаты уверенно влезли на первую строчку страшного рейтинга по количеству зараженных COVID-19.

На этом фоне приуныл даже президент США Дональд Трамп. Если раньше он пытался представить незначительными последствия коронавируса, то теперь стращает народонаселение ужасами голливудских антиутопий. О том, как Штаты проходят пять степеней принятия неизбежного, рассуждает руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик.

Отрицание хуже смерти

«Он обещал сделать Америку первой. По темпам распространения COVID-19».

Такой гневной тирадой разразилась на днях экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон в адрес своего бывшего соперника. Можно долго спорить о том, правомерно ли такое высказывание на фоне общего бедствия американского народа, но факт остается фактом: на сегодняшний день Штаты уверенно лидируют по числу заразившихся коронавирусной инфекцией.

Сам Дональд Трамп до последнего сохранял оптимизм и на публику заявлял, что ситуация под контролем. Однако уже 1 апреля американский лидер опустил руки: на брифинге для прессы в Белом доме он подтвердил, что намеренно лгал своим согражданам.

«Я знал все. Я знал, что это может быть ужасно, я знал, что это может быть, возможно, хорошо. Я не хочу быть негативным человеком», — сказал президент США.

Цена безудержного оптимизма, отрицания и высокомерной гордости оказалась страшной. 18 марта вирус, который Трамп намеренно окрестил «китайским» (мол, нас это не касается, это все проделки китайских коммунистов), охватил все американские штаты. На момент написания данной статьи там зарегистрировано 367 650 случаев коронавируса. Только за 5 апреля в США скончались чуть меньше 1200 человек. А в сумме от нового вируса погибло уже почти 11 тысяч. И ситуация ухудшается с каждым днем.

Гнев: войска против вируса

Самая дикая ситуация сложилась в Нью-Йорке: «Большое Яблоко» стало глобальным эпицентром заражения. До 2 марта, когда был обнаружен первый случай заражения COVID-19, жители Нью-Йорка и не предполагали, что уже через месяц их родной город станет ареной новой пандемии. После того, как коронавирус был-таки зафиксирован на Манхэттене, американские потребители сделали единственную вещь, знакомую и понятную им, — рванули в магазины, устроив новую «черную пятницу». Кто там потешался над «пропавшей» гречкой — подвиньтесь: тут размах закупок был колоссальный.

Как и темп распространения коронавируса, который пошел в Америке по геометрической прогрессии. Уже 24 марта — меньше месяца прошло! — число экстренных вызовов по номеру 911 в Нью-Йорке достигло 6406 и превысило количество звонков за 11 сентября 2001 года, день атаки на башни-близнецы. К 5 апреля коронавирусом оказались заражены более 122 000 жителей Нью-Йорка — больше, чем было во всем Китае в момент вспышки коронавируса!

На этом фоне Трамп на выходных распорядился отправить тысячу военных врачей в штат Нью-Йорк.

«По моему указу тысяча представителей вооруженных сил будут направлены в Нью-Йорк, чтобы оказать помощь там, где она пригодится, поскольку это самая горячая точка (распространения вируса. — Прим. автора)», — сказал он.

Американский президент пояснил, что «в нынешних условиях мы привлекаем военных специалистов в большем масштабе». Кроме того, он сообщил об отправке в штат Нью-Йорк аппаратов искусственной вентиляции легких. Впрочем, поможет ли данная мера — неизвестно: среди военных «последней сверхдержавы» коронавирус гуляет с той же скоростью, что и среди гражданских. Достаточно вспомнить о ситуации на атомном авианосце «Теодор Рузвельт», где у членов экипажа медики продолжают выявлять вирус.

Пожалуй, это единственный раз, когда США правильно сделали, что ввели войска. Однако интересует меня другое: неужели для реальной помощи собственным людям необходимо, чтобы Централ-Парк превращался в огромный морг?

Торг: страховка не покроет, пора красть маски

Если вы хоть немного смотрели американское кино, то прекрасно помните, что в США самое важное — это есть у человека страховка или нет. Однако мало кто понимает, что кроется за этим словом, и история с коронавирусом тому пример. Шесть дней в госпитале пациенту без медицинской страховки обходятся в 73 000 долларов. Со страховкой — «всего» в 38 000 долларов. Но и здесь есть проблема — цена возрастает с ухудшением тяжести состояния и появлением осложнений.

На этом фоне становится понятно, почему жители не спешат обращаться за помощью к врачам, а США бьют рекорды по заболеваемости и смертности от коронавируса. Система частного здравоохранения — одна из гордостей «неолиберального» мира — в буквальном смысле затрещала по швам, когда встал вопрос о массовой заболеваемости. А до государственного контроля и жестких принудительных мер (короче — лечить нормально и бесплатно всех без исключений) в Штатах не додумались. Они не в Китае и не в СССР, чтобы вводить строгий и открытый контроль за гражданами.

Сложившаяся ситуация толкает Америку на грань истерических действий — сделать бы что угодно, лишь бы купировать проблему. И, конечно, нет ничего лучше, чем обокрасть своего же союзника.

Недавно Берлин обвинил США в краже 200 тысяч защитных масок-респираторов с классами защиты FFP2 и FFP3, предназначавшихся для Германии. «Современные пираты», как их окрестили суровые немцы, быстро конфисковали ценный груз в Бангкоке и уволокли назад в Америку.

Выяснилось, что американской корпорации «3M», которая производит эти маски, было запрещено экспортировать свою продукцию медицинского назначения в другие страны. Для того, чтобы стратегический ресурс не попал к «каким-то немцам» (которые, на секундочку, союзники по НАТО!), Трамп применил закон аж времен Корейской войны.

«Так не поступают с трансатлантическими партнерами, — заявил глава Управления внутренних дел Берлина Андреас Гизель. — Даже во времена глобальных кризисов нельзя применять методы Дикого Запада».

С такими же претензиями к Штатам обратились уже Париж и Оттава — США украли в аэропорту Китая маски, предназначавшиеся для Франции. В Вашингтоне все данные обвинения категорически отрицают, но репутацию уже ничто не смоет. «Ничего личного, Ганс, это просто бизнес».

Депрессия в Белом доме

Любая большая беда в отдельно взятой стране опасна не только своими последствиями, но и пессимизмом и отсутствием морального духа среди ее руководителей. Паника вокруг коронавируса и его скачкообразного распространения в Америке привела к тотальной депрессии в Белом доме — сердце «демократического Запада».

Трамп в субботу признал, что предстоящие две недели вследствие распространения коронавируса будут самыми смертоносными для США. Глава Белого дома надеется, что жертв коронавируса все-таки будет меньше 100 тысяч, хотя ранее и сам допускал «хороший результат», если число умерших достигнет 100-200 тысяч.

«Мы это переживем, но на этой неделе и на следующей неделе будет много смертей», — дал он прогноз.

В социальных сетях уже отметили, что американский президент в буквальном смысле поддался панике. И хотя ситуация действительно плачевная как для США, так и для всего земного шара, это не повод впадать в истерику. Но и здесь есть несколько подводных камней: в ситуации с коронавирусом Трамп и все Штаты попали как кур в ощип.

«Кто-то заметит, что американский лидер умеет «подбадривать» население в тяжелое для американцев время... Но, если он скажет «все будет прекрасно», а куча людей умрет, его обвинят в бездействии, а так все по-честному и не придерешься, — пишет наш коллега Андрей Червонец. — Штаты конкретно попали. Не введут карантин — будут миллионы зараженных. Введут — экономика повалится. Коронавирус для Штатов еще не все беды».

Отставить панику!

Пока США мучительно пытаются найти выход из кризиса, Россия действует принципиально иначе. Мы продолжаем помогать другим странам бороться с коронавирусом (в том числе и Штатам) и не забываем про меры безопасности у себя на родине. Военные врачи из РФ действуют на «дальних рубежах» новой мировой войны — биологической — и не поддаются панике.

Разница между США и Россией в отражении угроз всепланетного масштаба видна в первую очередь в заявлениях двух лидеров — Владимира Путина и Дональда Трампа. На фоне боязливых прогнозов американского президента, готового скатиться в истерику от цифр «сопутствующих потерь», российский глава благодарит врачей и призывает народ сплотиться в борьбе с коронавирусом. Мы понимаем опасность вируса и не боимся дать ему бой.

Факты налицо. На фоне терпящего убытки западного сообщества Россия с ее помощью «на дальних рубежах» и Китай с его сверхэффективными мерами против COVID-19 сейчас единственные, кто сохраняют лицо и не опускаются до примитивной паники. Москва и Пекин становятся «моральными лидерами» для всего мира, и это важный сигнал к выздоровлению политической и социальной ситуации. А США, погружаясь в истерику, отправляются на задворки истории — первыми.