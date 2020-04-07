Оперный певец из Одессы прячется от COVID-19 в колпаке «Ку-клукс-клана»

Одесса, 7 апреля. Оперный певец из Одессы Денис Хотячук гуляет по городу в белом колпаке с прорезями для глаз, смахивая на члена американской расисткой организации «Ку-клукс-клана». Сам артист считает это очень остроумным и оригинальным.

На своем YouTube-канале он выложил видеообращение, в котором пояснил, что стал носить такой головной убор, чтобы выразить свое отношению к штрафам за выход на улицы без масок.

«Смех продлевает жизнь и укрепляет иммунитет. Пошейте или приобретите оригинальную маску, ходите в ней, радуйте людей», — призвал певец.

Креативность Хотячука, правда, оценили далеко не все подписчики. Многие напомнили ему о жестокости этого движения, расправлявшегося с темнокожими жителями США.

Были и те, кто миролюбиво заметил, что все сходят с ума по-своему: Хотячук, вот гуляет в ку-клукс-клановском колпаке. Нашлись комментаторы, которые поддержали певца, решив, что его колпак, действительно, может выполнять роль защитной маски.

Напомним, 3 апреля правительство Украины объявило о введении так называемого «масочного режима». С 6 апреля всем жителям запретили выходить на улицу, посещать общественные места без защитной маски или респиратора. До этого, как уточняют местные СМИ, ношение масок не было закреплено официально, но в некоторых городах и до этого заявления правительства без маски нельзя было попасть в магазин, на почту или в аптеку. В частности, такие правила действовали в Киеве.

По последним данным, на Украине зарегистрировано 1462 случаев заражения коронавирусом, 45 заболевших скончались.