Киев продемонстрировал, кто на Украине настоящий хозяин, и пока украинские власти будут плясать под вашингтонскую дудку, мирное урегулирование конфликта не представляется возможным. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Владислав Бердичевский.

Похвала Помпео

Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео рассказал о разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 6 апреля.

«Хорошо поговорили с Владимиром Зеленским сегодня. Я поблагодарил его за помощь Украины в возвращении американцев домой, в том числе более 200 добровольцев Корпуса мира», — отметил Помпео в Twitter.

Госсекретарь США обсудил с украинским лидером вопрос урегулирования гуманитарной ситуации в Донбассе, не преминув в очередной раз обвинить Россию.

«Вместе мы продолжаем концентрироваться на привлечении России к ответственности за гуманитарные условия в Донбассе», — заявил Помпео.

Настоящий хозяин

Как отметил Владислав Бердическивский, Владимир Зеленский в очередной раз показал, кто настоящий хозяин Украины и чьи именно приказы он выполняет. Обсуждая конфликт на Украине, Майк Помпео обвинил в ухудшении гуманитарной ситуации Российскую Федерацию.

«Эту риторику, навязанную Вашингтоном, последовательно ретранслируют и президент Украины, и члены его команды. Между тем, и международные организации, и участники «нормандского формата» неоднократно подчеркивали, что [ответственность за] заморозку Минских переговоров лежит целиком и полностью именно на украинской стороне. Киев упорно пытается сделать Россию участником конфликта, снять с себя все обязательства и переложить вину за свои преступления на чужие плечи», — заявил Владислав Бердичевский.

По словам депутата, это абсолютно непродуктивная риторика, которая бьет в том числе и по жителям подконтрольных Украине территорий. Пока Киев будет плясать под вашингтонскую дудку, мирное урегулирование конфликта не представляется возможным.

«Ведь именно США выгодно поддерживать очаги напряженности на сопредельных России территориях. На интересы украинцев штатам плевать. Даже более того, чем хуже будет ситуация в стране, тем выгоднее Вашингтону. Ведь можно и далее обвинять Россию, которая остается главным геополитическим конкурентом США», — заключил Владислав Бердичевский.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.