Банк России рассказал о новых способах мошенничества с использованием темы коронавируса

Москва, 7 апреля. Банк России сообщил о новом способе выманивания денег у россиян, которым пользуются мошенники на фоне эпидемии COVID-19. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

В ЦБ рассказали, что злоумышленники обзванивают граждан, обещая им отсрочки по выплате кредитов, компенсации, пособия, возврат денег за авиабилеты, услуги по диагностике заражения коронавирусной инфекцией. Однако все сводится к тому, что человек под тем или иным предлогом должен указать злоумышленникам данные своей банковской карты, сообщить пароль из СМС, либо самостоятельно осуществить перевод средств или оплату.

Кроме того, мошенники отправляют письма со ссылками на фишинговые сайты, чтобы заполучить у граждан данные банковских карт или заставить их перейти на зараженные ресурсы, имитирующие сайты российских ведомств и министерств. Как пишет «Утро.ру», по данным Центробанка, в других государствах злоумышленники прибегают к подобным схемам мошенничества.

Банк России призывает россиян не сообщать посторонним людям и не вводить на неизвестных сайтах данные карт, пароли из СМС ни при каких обстоятельствах, указал «ФедералПресс».

Напомним, число зараженных за сутки увеличилось в России на 1154 человек. Общее число инфицированных в стране составило 7497 человек.