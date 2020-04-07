Певица Суханкина показала, чем занимается на карантине

Москва, 7 апреля. Известная эстрадная певица Маргарита Суханкина показала, чем занимается на карантине. Артистка уже освоила новое дело — вязание на спицах, об этом она рассказала корреспонденту Федерального агентства новостей.

Певица находится на карантине и, чтобы скоротать время, решила взяться за спицы. Эпидемия коронавируса негативно повлияла на гастрольную жизнь Суханкиной.

Бывшая солистка «Миража» не исключает, что вязание может стать дополнительным заработком. Пока артистка вяжет для родных, но может связать на заказ.

«Времена у всех непростые. Кто знает как сложится дальнейшая жизнь? А у меня в руках вот еще одна профессия. Могу вязать, могу преподавать дистанционно. Конечно, параллельно с этим могу песни петь. Сейчас все только в наших руках», — заявила Суханкина.

Она призвала россиян использовать время в самоизоляции с толком. Артистка добавила, что смотрит в будущее с оптимизмом. А пока есть время и возможность научиться чему-то новому, лучше этим воспользоваться, резюмировала Суханкина.

Маргарита Суханкина — коренная москвичка. Начинала свою музыкальную карьеру в Большом детском хоре Всесоюзного радио, а потом пела в группах «Зона активности» и «Мираж». В начале 90-х у нее началась карьера оперной певицы в Большом театре.