Веселившийся с Бабкиной Буйнов не планирует проверяться на коронавирус

Москва, 7 апреля. Известный певец Александр Буйнов и его супруга Елена не планируют сдавать тест на коронавирус, хотя исполнитель был на той же вечеринке, что и госпитализированная Надежда Бабкина.

Ранее стало известно, что народную артистку РФ ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. 70-летнюю певицу госпитализировали еще 1 апреля, у нее диагностирована тяжелая пневмония. Близкие утверждают, что анализ на COVID-19 отрицательный, однако медики опасаются за здоровье Бабкиной, поскольку у нее развернутая клиническая картина, типичная для заражения коронавирусом.

Буйнов присутствовал на дне рождения Бабкиной, а несколькими днями ранее веселился на вечеринке, где был заразившийся коронавирусом певец Лев Лещенко.

Жена 70-летнего певца рассказала, что они тем не менее не собираются проверяться на коронавирус. Звездная пара переживает за Бабкину и состояние ее здоровья. Их шокировали сообщения об искусственной коме.

«Она выкарабкается, все будет хорошо», — цитирует Буйнову Nation News.

Ранее стало известно, что Лещенко выписали из инфекционной больницы в Коммунарке. В России, согласно последним данным, зафиксировано более семи тысяч случаев заражения коронавирусом, 494 человека выздоровели, 58 скончались.

COVID-19 заразились многие известные личности, например, известный писатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили), живущий с семьей в Лондоне, и американская певица Pink, которая проверялась вместе с сыном.