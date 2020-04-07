Баранец назвал указ Трампа об освоении Луны «плевком» на международные соглашения

Москва, 7 апреля. Подписанный Дональдом Трампом указ о праве США использовать ресурсы Луны является попыткой взбудоражить мировое сообщество и продолжить информационную войну, об этом рассказал военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец.

По его словам, если президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп игнорирует Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах, значит — он из него выходит.

«Таким образом он плюет на мнение человечества и его право на Луну и другие небесные тела. Такое поведение является типичным для американской стороны», — подчеркнул эксперт.

Как пишет издание «Экономика сегодня», специалист уточнил, что указ американского политика говорит о том, что космос якобы юридически и физически служит «уникальным пространством для деятельности человека, и США не рассматривают его в качестве всеобщего достояния».

Напомним, Дональд Трамп подписал указ, закрепляющий право американцев на добычу космических ресурсов, и распорядился в течение полугода обсудить соответствующие соглашения с другими государствами.

Ранее глава NASA Джим Брайденстайн рассказал, почему американские астронавты не смогли вернуться на Луну. По словам руководителя космического агентства США, возобновление лунной программы связано с политическими рисками, под которыми он подразумевает недостаточное финансирование таких проектов. Глава NASA напомнил, что агентство пыталось организовать полеты на Луну и 20, и 30 лет назад, но обе программы требовали слишком серьезной подготовки и внушительных финансовых затрат. По словам Брайденстайна, США могут не высадиться на Луне в 2024 году по этой же причине.