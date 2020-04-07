Мишустина попросили признать пострадавшими от COVID-19 все отрасли бизнеса

Москва, 7 апреля. «Большая четверка» российских бизнес-объединений написала премьер-министр РФ Михаилу Мишустину письмо. В нем, в частности, предпринимательство просит отказать поддержку на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Документ подписали президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин, глава «Опоры России» Александр Калинин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин и председатель «Деловой России» Алексей Репик.

Они просят предпринять радикальное сокращение налогообложения на фонд оплаты труда, а также предусмотреть субсидию на оплату двух третей от среднемесячного заработка сотрудника.

В письме также содержатся предложения по признанию пострадавшими от эпидемии COVID-19 все отрасли экономики, освобождению организаций от уплаты налогов, лизингу и кредитам, компенсации государством 2/3 зарплаты работников компании.

Кроме того, бизнесмены предложили временно сократить сроки предупреждения сотрудников о предстоящем увольнении.

Коронавирусная инфекция, которая была впервые зафиксирована в китайском городе Ухань в конце прошлого года, быстро распространилась по всему миру. Китайские власти обвинили США в причастности к созданию нового вида инфекции. Некоторые эксперты подтверждают заявления Пекина доказательствами — бывший эксперт ООН по бактериологическому оружию Игорь Никулин заявил, что вирус был создан в одной из лабораторий Пентагона в 2015 году.

По состоянию на 7 апреля, в России зарегистрировано 7497 случаев заражения коронавирусом, летальных исходов — 58.