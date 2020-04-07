Крутаков уверен, что Эр-Рияд вынес Москве нефтяной ультиматум по приказу США

Политический аналитик Леонид Крутаков считает, что за слом ОПЕК+ необходимо ввести санкции против Саудовской Аравии.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что причиной разногласий в переговорах по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК и Российской Федерацией стал ультиматум, поставленный Эр-Риядом Москве. Фактически Саудовская Аравия потребовала от России максимального сокращения добычи сырья, то есть Москва должна была убрать с рынка 1,5 млн баррелей своей нефти в сутки.

В целом все игроки согласны, что совокупная добыча должна быть снижена на 10 млн баррелей в сутки, вопрос только в том, как разделить этот объем. По версии Эр-Рияда, его квота уменьшится на 3 млн баррелей, у Объединенных Арабских Эмиратов, Ирака и России — на 1,5 млн. Однако хитрость саудитов заключается в том, что считать предлагается от текущих показателей уже после того, как страны ОПЕК резко нарастили добычу. Саудовская Аравия подняла ее с 9,8 млн баррелей до 12,3 млн, это значит, что сокращение относительно марта составит только 0,5 млн баррелей. У ОАЭ добыча выросла на 1 млн баррелей, у Ирана — на 200 тысяч.

По словам доцента департамента политологии финансового университета при правительстве РФ Леонида Крутакова, «если сообщение Bloomberg верно, то это был явный и сознательный подрыв рынка со стороны Саудовской Аравии».

«Понятно, что Россия никогда бы не пошла на выполнение таких ультимативных требований. Такого сокращения добычи только США могут требовать от Саудовской Аравии, и Эр-Рияд эти требования выполнит, никуда не денется. Дело в том, что королевский режим и в целом стабильность королевства целиком и полностью зависят от военной и политической поддержки со стороны Вашингтона. Но такие требования, как предъявляли нам, конечно, ни одна уважающая себя страна выполнять не стала бы, это немыслимо. Представьте: заканчивается совещание, все выходят и говорят — мы демократически посовещались всем составом и заставили только одну Россию сократить добычу нефти, а мы все будем шиковать. Ну это же нереально», — заявил эксперт корреспонденту ФАН.

При этом Соединенные Штаты Америки умудряются обвинять Москву в срыве сделки ОПЕК+. Однако, в отличие от других игроков, в апреле Российская Федерация сохранила добычу на уровне 11,2 млн в сутки и настаивает на том, чтобы квоты применялись к среднему объему за квартал. Пока эти разногласия преодолеть не удается.

«Это Саудовская Аравия наращивает добычу, это Саудовская Аравия играет в демпинг, и при этом США и Трамп постоянно говорят, что Москва и Эр-Рияд вместе обваливают рынок. Да где? Нет России в этом обвале. Объединенные Арабские Эмираты нарастили, Бразилия нарастила, Нигерия нарастила добычу. Россия в этом смысле абсолютно корректный игрок на рынке, Россия не пытается ущемить чьих-то интересов. Владимир Путин заявлял, что на нефтяном рынке завязаны интересы всех стран, поэтому всем и надо решать. Нельзя, чтобы такие вопросы в двухстороннем формате решались, чтобы кого-то одного нагибали, как это пишет Bloomberg», — продолжает Крутаков.

Для решения сложившегося кризиса участниками ОПЕК+ должны также стать Бразилия, Норвегия, Канада и Соединенные Штаты Америки. Только в этом случае можно будет говорить об эффективном воздействии на мировой рынок нефти.

«Если статья Bloomberg правдива, нужно просто против Саудовской Аравии вводить санкции и накладывать эмбарго на ее нефть. Если она все это устроила, взорвала ОПЕК+ и потом нарастила добычу, то возникает вопрос — в чьих интересах это было сделано? Ответ прост — все, как всегда, идет из Вашингтона. Мало того, сегодня все переговоры ведутся в двухстороннем режиме между Министерством энергетики США и Министром энергетики Саудовской Аравии, Россия никак в них не участвует. Мы знаем, что все решения и позиции, которые выносятся на итоговое совещание, отрабатываются кулуарно, закулисно, в двусторонних, трехсторонних переговорах. Так вот, США ведут активные сепаратные переговоры с Саудовской Аравией, но России в них нет. То есть Россия опять столкнется с некой консолидированной позицией Эр-Рияда и Вашингтона и будет противостоять им в одиночку», — заключил эксперт.

Напомним, предполагалось, что встреча ОПЕК+ состоится 6 апреля, но ее отложили на три дня. Одной из причин источники называли спор между Москвой и Эр-Риядом о том, кто является виновником ценовой войны. Стороны обвиняют друг друга в падении цен на сырье более чем в два раза на фоне обвального падения спроса.