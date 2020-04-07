Чемпионка России по плаванию умерла в 32 года

Москва, 7 апреля. Чемпионка России по плаванию Ксения Верещагина скончалась на 33-м году жизни после тяжелой болезни, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Всероссийская федерация плавания готовит официальный некролог. По словам источника, смерть Верещагиной никак не связана с коронавирусом. Спортсменка скончалась после продолжительной болезни.

Уроженка Кирово-Чепецка выступала за сборную России по плаванию и неоднократно принимала участие в региональных соревнованиях. Она стала первой на национальном чемпионате в 2006 году, одержав победу на дистанции 200 метров брассом.

Верещагина представляла Россию на Олимпиадах в Афинах и Пекине. В июне ей бы исполнилось 33 года.