Сирия, 7 апреля. На востоке Дейр-эз-Зора неизвестными был застрелен военнослужащий международной коалиции. На севере Алеппо ВС Турции нейтрализовали 9 боевиков «Отрядов народной самообороны». В Идлибе сирийская армия ответила на провокации террористов. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: проводят работы по разминированию в Дамаске; в Идлибе разведывают обстановку на линии разграничения сил с помощью беспилотников и ответили на провокации террористов.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1): подозревается в нападении на конвой международной коалиции в Дейр-эз-Зоре.

«Демократические силы Сирии» (SDF): понесли потери, лишившись двух боевиков в Дейр-эз-Зоре, застреленных при нападении неизвестных.

ВС Турции: ликвидировали девять боевиков из состава «Отрядов народной самообороны» в Алеппо; направили конвой военной техники на юг Идлиба.

Провинция Дамаск

К востоку от столицы Сирии города Дамаск продолжаются работы по поиску и ликвидации брошенных боевиками боеприпасов. Как передает новостное агентство SANA, до 14.00 в районе Аль-Кабун саперы инженерных подразделений Сирийской Арабской Армии исследуют подвалы жилых домов и административных зданий с металлоискателями. Обнаруженные боеприпасы будут позднее уничтожены на военном полигоне.

Провинция Алеппо

Как сообщает РИА Новости, в ходе рейда в освобожденном от террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» поселке Урем, САА обнаружила полицейский участок группировки и камеры пыток. Штаб-квартира «полиции» террористов размещалась в бывшем здании ветеринарной клиники. В застенках боевики выбивали из задержанных мирных жителей признания в пособничестве правительственным войскам или в шпионаже в пользу других вооруженных группировок. В ходе обыска также были обнаружены документы и протоколы, часть которых террористы попытались сжечь перед отступлением из города.

Министерство обороны Турции выпустило заявление о ликвидации 9 боевиков «Отрядов народной самообороны» (YPG), которые предприняли попытку проникнуть за линии обороны турецкой армии и союзных сил на севере провинции. Точное место столкновения ведомство не указывает.

Провинция Дейр-эз-Зор

В деревне Аль-Хасан произошла стычка между боевиками «Демократических сил Сирии» и местными жителями. Как передает агентство Step News, конфликт был спровоцирован арестом группы молодых людей, которые якобы нарушили комендантский час. За арестованных вступились жители деревни. В результате столкновения несколько курдских боевиков были ранены и пострадали двое гражданских. После стычки в поселок прибыли отряды внутренней безопасности SDF «Асайиш», которые перекрыли въезды и выезды.

На востоке провинции группа неизвестных совершила нападение в зоне оккупации курдских боевиков и международной коалиции. Как сообщает портал Deir Ezzor, у поселка Ас-Сувар боевики атаковали из засады конвой ВС США, который сопровождали члены «Демократических сил Сирии». В завязавшейся перестрелке были ранены несколько курдских боевиков, погиб один офицер коалиции. Тело убитого военнослужащего было перевезено на базу в городе Аш-Шаддади. В нападении подозревают «спящие ячейки» запрещенного в РФ «Исламского государства». Их также обвиняют во вчерашнем нападении на конвой коалиции в Хасаке, в результате которого погиб один американский солдат.

Провинция Идлиб

Местные источники агентство Aleppo AMC сообщают, что в воздушном пространстве над долиной Аль-Габ были замечены разведывательные беспилотники сирийской армии.

Источник также сообщил, что утром артиллерийские подразделения САА возобновили обстрел укреплений террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» в окраинах поселков Сафухан и Фатира. Боевые действия армии в данном регионе несут ответный характер. Накануне боевики совершили вылазку в окрестности города Саракиб, где застрелили сирийского военнослужащего.

Сообщается, что в провинцию прибыл еще один военный конвой ВС Турции. По информации агентства Baladi Network, в состав конвоя вошла тяжелая военная и строительная техника, цистерны для транспортировки воды и грузовики материально-технического обеспечения. Колонна направилась в сторону военных баз Турции в окрестностях города Идлиб.

1 Организация запрещена на территории РФ.