Подруга Бабкиной рассказала, от кого певица могла заразиться коронавирусом

Москва, 7 апреля. Известная российская певица Надежда Бабкина могла заразиться коронавирусом от любовника своей подруги из США. Об этом сообщила одна из знакомых артистки.

По ее словам, Бабкина нарушила правила карантина и собрала банкет на 19 человек, чтобы отметить свой 70-й день рождения. На вечеринке была ее подруга из Штатов, которая прилетела вместе со своим кавалером.

«Через несколько дней после застолья любовник подруги слег с коронавирусом. Надя понимала, что она в зоне риска, ведь все сидели за одним столом. А на прошлой неделе и Надю увезли с температурой 40 в Коммунарку», — рассказала женщина в разговоре с KP.ru.

При этом она отметила, что Бабкина, осознавая всю серьезность ситуации, не стала противиться госпитализации, сказав: «Везите, куда надо».

Ранее сообщалось, что первый тест на коронавирус у Надежды Бабкиной дал положительный результат. Из-за ухудшения состояния врачи решили ввести ее в состояние искусственной комы. Сын Бабкиной Данила Заседателев отметил, что его мать с самого начала соблюдала все рекомендации по самоизоляции, отменила все встречи и поездки. В то же время он не знает, с кем могла общаться артистка после начала эпидемии.



Первая вспышка коронавируса нового типа произошла в Китае в декабре прошлого года. За несколько месяцев зараза успела распространиться по всему миру, и сегодня очаги инфекции находятся в США, Италии, Испании, Германии, Франции и Китае. Врачи советуют придерживаться правил гигиены и соблюдать самоизоляцию, чтобы не заразиться. Заболевшим ВОЗ советует принимать парацетамол.