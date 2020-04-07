Сестра Фриске рассказала о первой встрече с племянником Платоном

Москва, 7 апреля. Сестра певицы Жанны Фриске Наталья трогательно поздравила племянника Платона с днем рождения и вспомнила, какие эмоции испытала при первой встрече с ним.

Сыну бывшей солистки группы «Блестящие» и телеведущего Дмитрия Шепелева исполнилось семь лет. Сестре Фриске пришлось через Instagram передавать мальчику поздравления от родственников. Его отец до сих пор не дает им видеться.

Тетя Платона опубликовала несколько фотографий из семейного архива и призналась, что вся семья очень ждала появления на свет «маленького принца».

«Я помню, когда первый раз увидела тебя, когда ты еще сидел в животе у мамочки, и услышала, как бьется твое сердечко. Я плакала от счастья. Это был волшебный момент», — рассказала она.

Фриске пожелала мальчику здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях.

«Знай, мой любимый, мы тебя любим и очень тебя ждем», — добавила она.

Напомним, Платон родился у звездной пары в апреле 2013 года. Еще во время беременности Фриске узнала о страшном диагнозе — раке мозга. Сразу после рождения ребенка артистка стала лечиться в различных клиниках, однако ее жизнь не удалось сохранить. Знаменитой певицы не стало 15 июня 2015 года, она умерла в своем доме в подмосковной Балашихе.

Платона теперь воспитывает его отец. Как рассказывали многие знакомые семьи Фриске, Шепелев не ладит с родителями умершей возлюбленной. Певица Ольга Орлова, крестная мать Платона, рассказывала о провалившейся попытке помириться с телеведущим. Исполнительница признавалась, что обеспокоена психологическим состоянием мальчика, который по воле отца не общается с родными людьми.