Ковитиди не сомневается в победе России над коронавирусом

Москва, 7 апреля. Член Совета Федерации Ольга Ковитиди заявила, что российские власти сейчас целиком сосредоточены на борьбе с коронавирусом, а рейтинги их волнуют в последнюю очередь.

Так она прокомментировала слова гендиректора Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерия Федорова, который рассказал, что рейтинг президента РФ Владимира Путина вырос до 74% на фоне эпидемии коронавируса. При этом 72% граждан одобряют действия главы государства по борьбе с пандемией.

Ковитиди в свою очередь отметила, что сохранение здоровья россиян заботит Путина гораздо больше, чем собственный рейтинг.

«Я твердо уверена, что сегодня все, что делают президент, правительство и органы власти на местах, не обусловлено заботой о рейтинге. Сегодня принимаются экстренные меры для того, чтобы сохранить здоровье граждан, и это главное», — пояснила сенатор порталу iReactor.

Ковитиди подчеркнула, что не допускает понятия «если страна победит коронавирус», потому что она сделает это в любом случае.

«Россия — страна-победитель», — напомнила парламентарий.

По ее словам, после победы над коронавирусом надо будет думать о дальнейшей жизни, поскольку вирус мутирует и может стать сезонным заболеванием.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать парацетамол.