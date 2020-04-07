Видео жестокого избиения полицией испанского «Иисуса Воробьева» появилось в Сети

Мадрид, 7 апреля. В Испании полиция жестоко избила мужчину, который решил погулять с собакой во время всеобщего карантина. Расправу сняли на видео очевидцы происходящего.

На кадрах записи можно видеть, как хозяин собаки сначала пытается убежать от стражей порядка, но они быстро настигают его, валят на землю и начинают нещадно бить дубинками. Вокруг них в это время бегает пес и очень громко жалобно скулит. Полицейские отгоняют его ногами. Что произошло после с этим мужчиной неизвестно: отпустили его домой, либо арестовали.

«Тут такое дело … Испанский Иисус Воробьев вышел погулять с собачкой во время карантина… В Испании демократия и копы там применяют к задержанным только демократичные методы», — заметил автор ролика.

Напомним, на минувших выходных на Патриарших прудах в Москве был задержан мужчина, который решил погулять с собакой. Звали этого человека — Иисус Воробьев. Задержали было снято на видео: Воробьева посадили в автозак, а его псу Платону пришлось добираться до дома самостоятельно. Историю тут же стали бурно обсуждать в соцсетях и ряде либеральных изданий: мол, «Воробьева схватили ни за что», «такое только в России возможно» и т. д.

Однако, как показывает видео из Испании, в других странах полиция действительно не церемонится. Кроме того, нельзя забывать и о том, что Воробьев гулял по территории, которая была огорожена — сквер на Патриарших прудах, как и другие парки, закрыт на время всеобщего режима самоизоляции. К тому же сначала правоохранители сделали ему замечание, а Воробьев успел проклясть и самих полицейских, и членов их семей.

Никто его за это не бил дубинками, но неповиновение законным требованиям полиции наказывается по закону. Согласно КоАП, нарушитель должен заплатить либо штраф до 1 тыс. рублей, либо отбыть 15 суток административного ареста.