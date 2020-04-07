В Госдуме предложили снизить квартплату для жителей аварийных домов

Москва, 7 апреля. Депутат Госдумы Михаил Чернышев предложил снизить квартплату для жителей ветхих и аварийных домов с условием, что регионы будут выдавать управляющим компаниям субсидии на их содержание и текущий ремонт.

Член комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству планирует внести соответствующий законопроект в нижнюю палату парламента. Пока он находится на рассмотрении во фракции, возможны правки, поскольку ведутся консультации с Минстроем.

Чернышев объяснил, что в комитет поступают жалобы от жителей ветхих и аварийных домов. Дело в том, что на их содержание требуется больше средств, чем на новые дома. И, как следствие, плата за эту услугу для жильцов старых домов выше. При этом текущий ремонт зачастую не способен решить накопившиеся проблемы.

«В этих домах живут в основном малообеспеченные люди. <…> Они в какой-то степени становятся заложниками этой ситуации. Это несправедливо», — цитирует депутата «Парламентская газета».

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство на фоне пандемии коронавируса вводит временный мораторий на отключение коммунальных услуг и начисление штрафов за неуплату до начала 2021 года. Депутат Светлана Бессараб предположила, что теперь бремя расходов будет ложиться на ресурсоснабжающие организации.

Как отмечает НСН, в период самоизоляции расходы российских семей на оплату ЖКУ вырастут примерно на треть.