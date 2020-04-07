Депутат Швыткин рассказал о достоинствах модернизированной пушки «Малка»

Москва, 7 апреля. Заместитель председателя думского комитета по обороне Юрий Швыткин считает модернизированную пушку «Малка» «фактором сдерживания» возможной агрессии со стороны любого противника.

В пресс-службе концерна «Уралвагонзавод» сообщили, что модернизация одного из самых мощных в мире самоходных артиллерийских орудий (САУ) 2С7М «Малка» завершена, и первый образец уже готов к отправке в войска.

Швыткин отметил, что благодаря модернизации улучшился ряд аспектов: маневренность, подвижность, командная управляемость. Все основные характеристики пушки приведены в соответствие «с требованиями времени».

По его словам, «Малка» востребована для общевойскового боя, и ее основное предназначение — «поражение целей и объектов неприятеля в тактической глубине обороны, за линией фронта».

«Современные виды вооружений РФ – это фактор сдерживания возможной агрессии со стороны какого бы то ни было противника», — резюмировал депутат в эфире Радио Sputnik.

Ранее военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин назвал «Малку» уникальным оружием с массой возможностей. Он отметил, что пушки всегда нужны, поскольку у них самая высокая точность попадания в цель. Более того, «Малка» может стрелять тактическими ядерными боеприпасами на значительные расстояния.