Роскачество составило топ самых безопасных смартфонов

Москва, 7 апреля. Специалисты Роскачества составили топ самых безопасных моделей смартфонов. Во внимание принималось как уровень цифровой безопасности (конфеденциальность, автономность работы защита от взлома), так и прочность устройства.

Результаты оказались не слишком обнадеживающие. Ни одна из 18 моделей не была признана защищенной на 100%, однако многие устройства действительно имели более высокие показатели безопасности, чем их аналоги.

Самыми защищенными от взлома оказались Xiaomi Mi Note 10 Pro, Huawei Mate 30 Pro, а также все новые телефоны линейки Samsung Galaxy S20. По прочности лучшими оказались Samsung A90, Huawei Mate 30 Pro и Samsung Galaxy S20.

«При покупке смартфона лучше отдавать предпочтение уже состоявшимся игрокам рынка, а не малоизвестным компаниям, которые только начинают выпускать продукцию», — отметил глава Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.

Ранее сообщалось, что новая линейка смартфонов Samsung Galaxy S20 имеет скрытую от пользователей настройку. Функция позволяет установить компромиссный режим работы дисплея, при которой изображение получит высокую четкость экрана при низком энергопотреблении. Это достигается тем, что частота обновления экрана повышается до 96 герц, в то время как разрешение меняется либо на 2400х1080, либо на 1600х720 пикселей.