Первый день «паркового карантина» в Киеве: заплыв через Днепр и «скверные преступники»

В Киеве с начала недели власти ужесточили режим карантина: прописали гражданам вне дома постоянно носить медицинские маски, а также запретили гулять и бегать в парках и скверах. Некоторые из жителей восприняли это ограничение весьма нервно, а корреспондент Федерального агентства новостей лично обошел несколько парков и… никаких ограничений вообще не увидел.

Несмотря на то, что ужесточение карантина вступало в силу в понедельник утром, сотни киевлян уже в воскресенье столкнулись с его «метастазами». Направившись в один из самых больших парков города, на Труханов остров, они обнаружили, что въезд на него закрыт, причем как со стороны пешеходного моста, так и со стороны парка Дружбы народов. Возле шлагбаума с утра дежурили полицейские и сотрудники так называемой «Муниципальной стражи» (проще говоря, легализованные националисты).

Самое примечательное: причину закрытия Труханова острова патрульные внятно объяснить не смогли.

«Понимаете, не положено, у нас приказ никого не пускать, — без конца повторял охранник в зеленом жилете. — Ну и что с того, что закон вступает в силу только завтра? У нас есть распоряжение главы района».

Горожане, изрядно поспорив и помахав руками у него под носом, в итоге разочарованно разворачивались и брели обратно, через мост над Днепром.

Сам «жесткий понедельник» начался горячо. Накануне глава радикального «Национал-патриотического движения Украины» Михаил Ковальчук бросил клич в соцсетях ко «всем желающим отстоять свои конституционные права» собраться в 10 утра в Гидропарке. В понимании радикала, главное из этих прав — право беспрепятственно качаться на уличной открытой спортплощадке в местном Гидропарке (в остальных он, видимо, просто не видит смысла). В рамках карантина все спортзалы и фитнес-центры позакрывали, и качки-националисты отстаивали свою бесплатную тренажерку, как последний блокпост.

Полиция заранее перекрыла заезд в Гидропарк тремя машинами и собрала здесь не менее 20 сотрудников. В назначенное время к полицейскому кордону подрулили качки и начали качать права, выкрикивая, что «они, украинцы, намерены попасть на часть территории Украины». Уговоры защитников правопорядка не помогали, в результате возникла потасовка, Ковальчука и нескольких активистов скрутили и доставили в участок.

Впрочем, на этом история не закончилась. Один из спортсменов после того, как его не пустили через пешеходный мост к любимым штангам, разделся до трусов и пытался вплавь попасть через Днепр в Гидропарк, чтобы потягать там железо. Ему удалось без проблем переплыть узкую протоку, но на пляже «Венеция» мужчину задержал целый взвод патрульной полиции. Смельчаком-идиотом оказался киевлянин Валентин Бурьянов, ранее работавший фитнес-тренером в сети клубов «Спортлайф». Земляки в соцсетях в шутку сетовали, что «ему стоило надеть плавки на морду, вместо маски — тогда пришлось бы платить штраф лишь за мелкое хулиганство, а не 17 тысяч гривен за нарушение карантина».

Киевские СМИ с самого утра писали о том, что «коммунальные службы вместе с сотрудниками «Муниципальной охраны» начали патрулировать столичные парки», чтобы проконтролировать соблюдение жителями карантинных мер. Корреспондент ФАН решил посетить три близлежащих парка, чтобы проверить, как это патрулирование выглядит на деле. В первую очередь я направился в самый популярный и «центровой» парк имени Шевченко, который в обычное время буквально кишит отдыхающими.

Я ожидал встретить на входе блокпост с сотрудниками полиции и радикалами, как это уже было в выходные на пешеходном мосту на Труханов остров. К моему удивлению, там не было ни тех, ни других — вход в парк Шевченко был открыт. И даже не перемотан сигнальными лентами. Внутри корреспондент ФАН обнаружил несколько гуляющих парочек, десяток собачников, пяток велосипедистов, а также целую компанию пожилых шахматистов, которые собираются здесь ежедневно (и, между прочим, играют на деньги — при полном попустительстве полицейских). Я сделал несколько снимков, и шахматисты заметно напряглись. Они подняли свои одутловатые лица от досок и издалека крикнули что-то вроде «Хватит шпионить за нами, вали отсюда!» После этого я немного прошелся по парку, но не встретил никаких следов патруля.

В этом, кстати, и есть один из публичных эффектов ужесточения карантина в Киеве. Гуляющие в парке или сквере, заметив, что кто-то их фотографирует, воспринимают его как шпиона, сексота городских властей. Ведь сам факт прогулок по парку или скверу теперь является нарушением карантина и карается штрафом в 17 тысяч гривен (примерно 50 тысяч рублей). Видимо, такова и была изначальная цель Виталия Кличко и его команды — поселить среди горожан, привыкших проводить хотя бы час-полтора в день на свежем воздухе, страх и неудобство за свои «преступные» действия. В итоге число гуляющих действительно упало.

Второй точкой посещения ФАН стал Ботанический сад имени Фомина, расположенный чуть в стороне от центра, за станцией метро «Университет». Это тоже весьма популярное место прогулок киевлян, и на входе также не оказалось ни блокпостов, ни сигнальных лент. Впрочем, и народу здесь было даже меньше, чем в парке Шевченко: несколько пожилых людей бродили по аллеям, на скамейке обнявшись сидела парочка в масках, пара собачников предавалась шумным играм со своими питомцами. Все эти люди смотрели на меня настороженно-недружелюбно, даже если я не пытался их фотографировать. Вскоре я понял, что недоверие у них вызвала моя куртка цвета хаки. Видимо, «подпольщики-гуляющие» подозревали во мне ту самую «Муниципальную стражу», которой их пугали СМИ.

Третьей точкой моего интереса стал Мариинский парк — он расположен между зданием Верховной рады и элитным домом, в котором живет президент Владимир Зеленский. Последний даже в благополучные времена по утрам бегает в этом парке в сопровождении охраны. В первый день «паркового карантина» здесь было наиболее оживленно. Подростки катались на скейтах перед Радой, прыгали на досках постаментов памятников, установленных в Мариинском. Небольшая компания запускала радиоуправляемый самолет, а почти на каждой скамейке в самом парке сидело по одному-два человека.

Из увиденного корреспондент ФАН сделал такой вывод. Похоже, киевляне либо не верят в то, что их без веских причин реально станут штрафовать на немыслимые 17 тысяч гривен (в столице Украины это больше, чем средняя месячная зарплата). Да еще какие-то никому не ведомые «муниципальные стражи». Либо горожане спустя 26 дней карантина уже настолько устали сидеть в четырех стенах, что запрет на посещение парков, тем более в 18 градусов тепла на улице, они восприняли как плевок в душу, который можно и нужно игнорировать. Недаром же здесь так популярен тезис о том, что «суровость украинских законов компенсируется необязательностью их исполнения».