Российский эксперт рассказал, чем может обернуться снижение цен на бензин

Москва, 7 апреля. Российское правительство приняло решение о запрете на импорт нефтепродуктов из других стран не только для того, чтобы оградить внутренний рынок от ввоза дешевого бензина, но и чтобы предотвратить нанесение ущерба экономике РФ в целом, заявил эксперт Российского института стратегических исследований, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

По его словам, снижение стоимости бензина потребители воспринимают положительно. Специалист напомнил, что резкий выход из привычной ситуации на рынке, который первоначально оценивается положительным моментом, может нанести экономике государства более серьезный ущерб, чем существование в первоначальных условиях.

«Нужно понимать, что резкое падение цен на бензин может вывести из строя весь хозяйственный механизм», — подчеркнул эксперт.

Как пишет URA.RU, специалист добавил, что экономика не терпит резких поворотов и колебаний. Он объяснил, что снижение цен на топливо может ударить по потребителям в других сферах, например, привести к банкротству компаний и изменению структуры занятости.

Ранее стало известно, что правительство России намерено ввести эмбарго на ввоз дешевого бензина на территорию РФ на фоне резкого падения нефтяных котировок. Как отмечает РБК, моторное топливо за рубежом упало в цене вслед за нефтью, но в России снижения цен на бензин не последовало из-за особенностей регулирования. По данным издания, которое ссылается на федеральных чиновников, российское правительство планирует запретить поставки дешевого иностранного топлива на рынок РФ.

С таким предложением выступило министерство энергетики, заручившись поддержкой профильного вице-премьера Юрия Борисова, который отказался комментировать ситуацию.