Мураховский рассказал об эффективности мощнейшей пушки «Малка»

Россия провела модернизацию одного из самых мощных самоходных артиллерийских орудий (САУ) 2С7М «Малка». Военный эксперт Виктор Мураховский убежден, что артиллерия остается основным огневым средством поражения в военных конфликтах большой интенсивности и длительной протяженности.

Улучшением характеристик орудия занимались специалисты «Уралтрансмаша». В частности, у САУ появилась новая коробка передач, агрегаты энергообеспечения, приборы наблюдения, а также аппараты внутренней связи. Российским оружейникам удалось провести импортозамещение некоторых комплектующих, которые ранее производились за рубежом.

За счет модернизации артиллерийская установка значительно улучшила все боевые характеристики, включая маневренность, подвижность и управляемость. Пушка «Малка» с успехом прошла необходимые испытания и готова к отправке в вооруженные силы.

«Первый образец готов к отправке в вооруженные силы РФ, а предприятие готово уже к серийной модернизации САУ 2С7М «Малка», — говорится в сообщении пресс-службы концерна «Уралвагонзавод», в который входит «Уралтрансмаш».

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник в отставке Виктор Мураховский заявил, что САУ «Малка» и другие артиллерийские установки подобного типа до сих пор актуальны в вооруженных силах России.

«Артиллерию большой мощности, к которой относится «Малка», опять возвращают в войска. Это касается не только «Малки», но и САУ «Пион» и самоходного миномета «Тюльпан». Такие артиллерийские системы большой мощности поступают в артиллерийские бригады, — сообщил Мураховский в комментарии Федеральному агентству новостей. — Этими видами оружия оперируют командующие армией и флотом. Благодаря большой дальности стрельбы и мощным боеприпасам они сейчас сохраняют актуальность. Для всех этих систем разработаны спецбоеприпасы».

Артиллерийские системы сейчас не производятся, а те, которые есть, остались еще со времен СССР, говорит военный эксперт. Однако их ресурс далеко еще не выработан, и они могут использоваться в определенных видах военных конфликтов.

«По артиллерийской части они вполне соответствуют современным требованиями. Артиллерия остается основным огневым средством поражения, особенно в конфликтах большой интенсивности и длительной протяженности. Например, в Сирии у правительственных сил и группировки ВКС России есть полное господство в воздухе. Тем не менее 50% огневых задач там выполняла артиллерия. Если противник обладает системой ПВО и авиацией, то доля артиллерии в огневом поражении еще больше возрастает. В этих условиях особое внимание уделяется системам, которые обеспечивают дальнее огневое поражение. К этим системам относится «Малка», — пояснил полковник в отставке.

Ранее военный обозреватель Виктор Литовкин назвал пушку «Малка» уникальным оружием с массой возможностей. По словам эксперта, «Малка» является крупнокалиберным орудием — 203 миллиметра. При этом пушка может стрелять тактическими ядерными боеприпасами на значительные расстояния. Военный обозреватель подчеркнул, что подобные орудия применяются при прорыве «очень глубокой и насыщенной обороны противника».