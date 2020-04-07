В окружении Ротару рассказали о горе в семье певицы

Москва, 7 апреля. Друг семьи украинской певицы Софии Ротару рассказал о горе в семье артистки. По его словам, умер супруг сестры певицы.
Сестра певицы Лидия была замужем за бизнесменом Сергеем Хлябичем. В понедельник близкие звезды сообщили печальную новость — предпринимателя не стало.
«Горе-то какое!» — сказал друг семьи Ротару Иван Прокофьевич в беседе с изданием «Собеседник.ру».
По его словам, народная певица Украины поддерживает свою сестру «как только может». Хлябич умер сразу после рождения внука 72-летней звезды.
«В семье траур», — констатировал человек из окружения знаменитой певицы.
Он сообщил, что Хлябича похоронили в Черновцах, где он прожил практически всю свою жизнь. Несмотря на то, что он был из Полтавы, в Черновцах его все знали и уважали. На похороны приехали все члены большого семейства. По мнению Ивана Прокофьевича, семья знаменитой «хуторянки» очень сплоченная.
«Парень он, конечно, талантливый. Они же с Лидой познакомились, когда она выступала в ансамбле «Черемош», а он был там и гитаристом, и вокалистом, и руководителем. А потом ушел из артистов, с успехом построил свой бизнес. Похоронили усопшего с почестями», — добавил друг семьи Ротару.