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В окружении Ротару рассказали о горе в семье певицы

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В окружении Ротару рассказали о горе в семье певицы

Москва, 7 апреля. Друг семьи украинской певицы Софии Ротару рассказал о горе в семье артистки. По его словам, умер супруг сестры певицы.

Сестра певицы Лидия была замужем за бизнесменом Сергеем Хлябичем. В понедельник близкие звезды сообщили печальную новость — предпринимателя не стало.

«Горе-то какое!» — сказал друг семьи Ротару Иван Прокофьевич в беседе с изданием «Собеседник.ру».

По его словам, народная певица Украины поддерживает свою сестру «как только может». Хлябич умер сразу после рождения внука 72-летней звезды.

«В семье траур», — констатировал человек из окружения знаменитой певицы.

Он сообщил, что Хлябича похоронили в Черновцах, где он прожил практически всю свою жизнь. Несмотря на то, что он был из Полтавы, в Черновцах его все знали и уважали. На похороны приехали все члены большого семейства. По мнению Ивана Прокофьевича, семья знаменитой «хуторянки» очень сплоченная.

«Парень он, конечно, талантливый. Они же с Лидой познакомились, когда она выступала в ансамбле «Черемош», а он был там и гитаристом, и вокалистом, и руководителем. А потом ушел из артистов, с успехом построил свой бизнес. Похоронили усопшего с почестями», — добавил друг семьи Ротару.

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Источник: Собеседник.ру
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