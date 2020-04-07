В окружении Ротару рассказали о горе в семье певицы

Москва, 7 апреля. Друг семьи украинской певицы Софии Ротару рассказал о горе в семье артистки. По его словам, умер супруг сестры певицы.

Сестра певицы Лидия была замужем за бизнесменом Сергеем Хлябичем. В понедельник близкие звезды сообщили печальную новость — предпринимателя не стало.

«Горе-то какое!» — сказал друг семьи Ротару Иван Прокофьевич в беседе с изданием «Собеседник.ру».

По его словам, народная певица Украины поддерживает свою сестру «как только может». Хлябич умер сразу после рождения внука 72-летней звезды.

«В семье траур», — констатировал человек из окружения знаменитой певицы.

Он сообщил, что Хлябича похоронили в Черновцах, где он прожил практически всю свою жизнь. Несмотря на то, что он был из Полтавы, в Черновцах его все знали и уважали. На похороны приехали все члены большого семейства. По мнению Ивана Прокофьевича, семья знаменитой «хуторянки» очень сплоченная.