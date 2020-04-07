Муцениеце призналась, что целый год обдумывала развод с Прилучным

Москва, 7 апреля. Актриса и модель Агата Муцениеце призналась, что развод с Павлом Прилучным обдумывала целый год, но у нее все еще остались к нему чувства. Расставание она обсудила с певицей Ритой Дакотой.

Муцениеце запустила на YouTube шоу под названием «Честный #развод». Она планирует обсуждать со звездами то, как им удалось справиться с разладом в семье. Дакота стала первой гостьей.

Актриса пожаловалась собеседнице, что почти год пыталась наладить отношения с супругом: злилась, прощала Прилучного, а он «еще больше себе позволял». Муж, по ее словам, не очень старался наладить отношения, а только пугал трудностями.

«Ты же вообще латышка, кто тебе будет тут помогать?» — предупреждал Прилучный.

Муцениеце призналась, что даже после болезненного расставания не может погасить в себе чувства.

«Я до сих пор люблю этого человека, и я, конечно, не хотела его терять», — сказала она Дакоте.

Актриса объявила о расставании в конце февраля. В своем Instagram-аккаунте девушка опубликовала эмоциональный пост, в котором объяснила, что развод стал обоюдным решением супругов.

Знаменитости познакомились на съемках телесериала «Закрытая школа». Летом 2011 года звездная пара тайно заключила брак в столичном ЗАГСе. Спустя полтора года на свет появился их сын, которого решили назвать Тимофеем. Весной 2016 года у супругов родилась дочь Мия, пишет «Утро.ру».

Недавно стало известно, что Прилучный вернулся в семью: планы о разводе нарушила пандемия коронавируса. ЗАГСы временно не принимают заявления на расторжение брака.