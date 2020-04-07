Ученые нашли препарат, убивающий коронавирус за двое суток

Канберра, 7 апреля. Группа австралийских ученых в ходе лабораторных исследований обнаружила препарат, который способен уничтожить коронавирус в организме человека всего за двое суток. Им оказалось средство против вшей и чесотки ивермектин.

«Мы обнаружили, что одна доза ивермектина может удалить из организма всю вирусную РНК в течение 48 часов», — отметил руководитель исследования Кайли Вагстафф.

По его словам, следующий шаг — это клинические исследования и испытание лекарства на добровольцах. Данный этап может занять минимум месяц. Кроме того, для продолжения исследования нужно дополнительное финансирование.

Ивермектин одобрен в США как безвредное лекарство от чесотки. Примечательно, что эффективность препарата в борьбе с вирусной инфекцией уже доказана. Ученые полагают, что лекарство снижает способность вируса противостоять антителам.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать парацетамол. Вакцины от коронавируса пока не существует. Предполагается, что она будет разработана в течение 11 месяцев.