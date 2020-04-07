Милонов призвал искоренить зарубежное финансирование российской политики

Лишение свободы сроком до 10 лет может грозить «политическим деятелям», активность которых привела к массовым беспорядкам в России. Соответствующее положение могут внести в законопроект об ответственности за иностранное финансирование. Депутат Госдумы Виталий Милонов уверен: из российской политической системы нужно полностью искоренить фактор зарубежных денег — сейчас организаторы массовых беспорядков всячески пытаются скрыть, что деятельность их проплачена из-за границы. Подробнее об этом — в материале Федерального агентства новостей.

Сажать на 10 лет за беспорядки на деньги западных спонсоров

Законопроект об ответственности за иностранное финансирование политической деятельности может содержать в себе положение об отягчающем обстоятельстве. Например, если такая деятельность привела к массовым беспорядкам, наказание может составить до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщил один из авторов проекта, член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Евгений Марченко.

По его словам, предлагается ввести уголовную ответственность за иностранное финансирование политической деятельности.

«Мы еще будем смотреть. Может быть, будут квалифицирующие последствия. <…> Тогда мы санкции увеличим. Допустим, сделаем до десяти лет лишения свободы. Это в случае если, например, в результате иностранного финансирования произошли массовые беспорядки», — сказал Марченко в комментарии РИА Новости.

Евгений Марченко, а также Валентин Суббот и Гаджимет Сафаралиев внесли законопроект в Госдуму в январе 2020 года. Документ предлагает установить дополнительные основания для ликвидации политических партий в России. В их числе — финансирование избирательных кампаний или кандидатов из-за рубежа. Позже законодатели решили доработать законопроект: ввести в Уголовный кодекс новый состав преступления и предусмотреть наказание за получение финансирования на политическую деятельность из-за рубежа.

Милонов: Искоренить зарубежное финансирование российской политики

Депутат Госдумы Виталий Милонов поддерживает законопроект об ответственности за иностранное финансирование политической деятельности. При этом, подчеркнул парламентарий, нужно четко понимать, какие акции проходят на зарубежные деньги, а какие — нет.

«Как правило, они — руководители массовых акций, нарушающих законы Российской Федерации — это тщательно скрывают. Безусловно, направление [работы депутатов] абсолютно правильное. И все-таки здесь мы должны идти, самое главное, в сторону того, чтобы в принципе искоренить зарубежное финансирование из российской политической системы», — сказал Виталий Милонов в комментарии ФАН.

По его мнению, эта мера необходима. Милонов обратил внимание, что сейчас так называемые «оппозиционные деятели», используют теневые схемы для вывода средств, полученных от иностранных спонсоров.

«Напрямую или косвенно, разные западные службы и беглые бандиты российские, которые нашли прибежище и новый дом на Западе у [Михаила] Ходорковского и его товарищей, активно используют схемы нелегального финансирования и поддерживают многих оппозиционных политиков, которые, получая нелегальный кэш, легализуют его через систему всевозможных интернет-кошельков и пожертвований анонимных. Необходимо четко выявлять все схемы получения незаконных денег», — подчеркнул Виталий Милонов.

Парламентарий призвал лишить права заниматься общественной и политической деятельностью тех, кто получает финансирование из-за рубежа. По мнению Милонова, это позволит в корне пресечь попытки деструктивной деятельности.

«Те, кто получает зарубежное финансирование, должны навсегда лишаться права заниматься политической и общественной деятельностью в России. Вот такая «пресекательная мера». Запрещать вообще им быть членами общественных организаций и участвовать во всевозможных мероприятиях и быть организаторами мероприятий», — считает Виталий Милонов.

Протесты в Москве и иностранное вмешательство

Лето 2019 года в российской столице вдалось неспокойным. Так называемая «оппозиция», провалившая избирательную кампанию на выборы в Мосгордуму, предприняла попытки дискредитировать избирательную систему страны. Протеже скандального блогера Алексея Навального, Любовь Соболь, получила отказ МГИК в регистрации кандидатом на выборы. Решение связано с тем, что в подписных листах, которые юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (организация признана иноагентом в РФ) сдала в избирком, обнаружили 14% недействительных подписей. Кроме того, столичная полиция обнаружила «цех» по рисовке автографов в поддержку Соболь. В похожих нарушениях были уличены и другие сторонники Навального, в том числе Дмитрий Гудков, Константин Янкаускас, Илья Яшин.

Вместо того, чтобы отстаивать свою позицию в суде, «оппозиция» стала призывать москвичей выходить на незаконные митинги, чтобы оказать давление на Мосгоризбирком. Например, 27 июля в Москве состоялась одна из таких акций, которая переросла в массовые беспорядки. Некоторые участники незаконного митинга пытались напасть на сотрудников правоохранительных органов, бросали в них куски асфальта и бутылки, а также распылили перцовый баллончик. Особо агрессивные участники незаконного митинга были задержаны.

Позже так называемый «Фонд борьбы с коррупцией» был внесен в список иностранных агентов, когда выяснилось, что организация получает финансирование из-за рубежа. Минюст РФ раскрыл иностранные источники финансирования организации Навального: речь шла об американском Star-Doors.Com LLC и испанском ROBERTO FABIO MONDA CARDENAS. Примечательно и то, что накануне выхода каждого нового «обличительного расследования» блогера на биткоин-кошельки «навальнистов» приходили вознаграждения.

Федеральное агентство новостей провело собственное расследование, которое доказывает, что организация Навального получала от других стран не только финансовую поддержку. Журналисты выяснили, что глава службы безопасности посольства США в Москве, сотрудник ЦРУ Стивен Секстон, проводил тренинги в так называемом «Фонде борьбы с коррупцией» на тему организации уличных акций и учил последователей блогера оказывать противодействие сотрудникам правоохранительных органов.

Напомним, в августе 2018 года совет Госдумы принял решение создать комиссию по расследованию случаев вмешательства во внутренние дела РФ. В ее состав вошли 12 депутатов. Возглавил комиссию председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.