Филипп Киркоров рассказал поклонникам о своем первом интимном опыте

Москва, 7 апреля. Певец Филипп Киркоров вспомнил свой первый интимный опыт и рассказал поклонникам, что это было ужасно. Своими воспоминаниями российский поп-король поделился в социальной сети Instagram.

Он вел прямой эфир с украинской исполнительницей Ольгой Поляковой. Певец начал рассказывать об интимном опыте, но каких-то подробностей о «первом разе» раскрывать фанатам не стал, при этом Киркоров добавил, что это было не очень приятно.

«Я думал ты спросишь про другое, а у меня с этим история вообще жуткая, страшная, фильм ужасов. Это было ужасно», — сказал он.

Киркоров уточнил, что впервые поцеловался, будучи в девятом классе. Девушку звали Марина. Киркорову не понравилось целоваться, и он счел это скучным занятием. По словам певца, в то время он был влюблен в другую особу, которая не отвечала ему взаимностью.

Ранее артист сделал неожиданное признание, что именно он призвал пандемию коронавируса. «Король российской эстрады» рассказал, что считает себя немного виноватым в сложившейся ситуации. Дело в том, что он «так устал от съемок и гастролей», что попросил на Новый год дать ему возможность больше времени проводить с детьми.

Сейчас Филипп Киркоров проводит время дома с сыном и дочерью. Артиста радует, что девочка больше увлекается рисованием, нежели пением.

Ранее писатель Захар Прилепин признался, что не стал бы сообщать Киркорову об отмене карантина, чтобы исполнитель «сидел на изоляции вечно». Публицист призвал россиян не переживать за артистов, наряжающихся «в перья и костюмы из сияющих камней», а волноваться больше за небольшие группы, которые не успели заработать себе состояния на концертах и корпоративах.