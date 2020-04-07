Ххоккеист Панарин в Instagram рассказал, как переживает карантин в США

Вашингтон, 7 апреля. Нападающий команды НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артем Панарин рассказал об обстановке в США во время пандемии коронавируса.

Сам он, к счастью, успел уехать из Нью-Йорка в Гринвич (штат Коннектикут) к своему другу, хоккеисту Сергею Бобровскому. В гостях он находится вместе со своей девушкой. Изначально они хотели навестить чету Бобровских позже, но коронавирус нарушил их планы, и они решили уехать раньше, чтобы успеть до закрытия границ между городами. В Гринвиче Артем намерен пробыть еще около недели, а потом нужно будет вернуться домой.

«Обстановка в США по статистике, мягко говоря, не очень», — цитирует его «Спорт-Экспресс».

Накануне, по его словам, они выезжали в магазин, чтобы посмотреть, что происходит в городе. Оказалось, что закрыты все пляжи и магазины. Правда, как уточнил Артем, купить ракетки для тенниса им все-таки удалось.

«Я зашел со своим английским в магазин, а они сказали мне, что только смогут вынести эти ракетки с заднего двора. Магазины работают только так», — пояснил он.

Панарин добавил, что перед карантином он заезжал в алкогольный магазин в Нью-Йорке, но его уже тогда туда не пустили.

«Сейчас, судя по новостям, там происходит полная **па», — добавил хоккеист.

Спортсмен также порадовался, что и у него, и у Бобровского есть свои дома.

«Я не представляю, как проходить через все это в квартире. Здесь хотя бы можно выйти на улицу», — пояснил он.

По его мнению, страшно представить, что было бы, если бы сейчас не было Интернета и телефонов.

«Что делать вообще? Книги читать? А тем, кто не умеет?» — задался вопросом Панарин.

По данным Института Джона Хопкинса, число заразившихся коронавирусом в Штатах достигло 368 449. 10 993 человека скончались.