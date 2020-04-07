Глава Минпросвещения назвал дату сдачи первого ЕГЭ

Москва, 7 апреля. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) отменять не будут, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. По его словам, первый экзамен намечен на 8 июня.

«Единый государственный экзамен отменен не будет. Министерством просвещения совместно с Рособрнадзором подготовлен новый проект расписания проведения единого государственного экзамена, согласно которому первый экзамен начнется 8 июня», — сказал российский министр в ходе брифинга во вторник.

В то же время Кравцов не исключил, что учебный год для учащихся 11-х классов могут продлить до 8 июня. По его словам, Минпросвещения рассматривает этот вопрос.

Ранее заместитель председателя думского комитета по образованию и науке Олег Смолин заявил, что предложил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину отменить проведение ЕГЭ в этом году. По его словам, глава правительства на это предложение напрямую не отреагировал.

Член Совета Федерации РФ Игорь Морозов в беседе с Федеральным агентством новостей заявил, что отменить ЕГЭ в 2020 году невозможно, поскольку вся система итоговой аттестации школьников сведена к этому формату. При этом сенатор не исключил корректировку формата итоговой аттестации в будущем.