Ученые Швейцарии разработали бюстгальтер для выявления рака груди

Цюрих, 7 апреля. Ученые Федеральной политехнической школы Лозанны разработали «умный» бюстгальтер SmartBra, который выявляет опухоль груди на ранней стадии.

Швейцарские учение и специалисты стартапа IcosaMed использовали технологии ультразвукового мониторинга. Неинвазивная и безболезненная диагностика позволяет найти новообразования.

В бюстгальтер встроены датчики, которые не мешают носить белье. Разработчики специально создали такой бюстгальтер, который удобен в носке.

Ученые считают, что одежда, распознающая болезнь, уже в ближайшие годы будет трендом. Исследователи надеются, что они смогут разработать одежду, которая не только находит болезнь, но и уничтожает ее.

А пока «умные» бюстгальтеры будут продавать женщинам, у которых уже выявлен рак. Таким образом они смогут отслеживать рост новообразования, пишет Planet Today.

Исследователи напоминают, что вылечить рак на ранней стадии болезни намного проще. Поэтому они настаивают на ежегодной диспансеризации женщин.

Ранее врачи Московской области рассказали, какие факторы влияют на развитие рака груди. Это прием гормональных препаратов, употребление спиртных напитков, курение.

Онкологическое заболевание может спровоцировать часто пребывание на солнце и постоянное посещение солярия. В группе риска находятся женщины 45-60 лет, они должны проверять молочную железу не менее двух раз в год. Это также можно сделать самостоятельно, регулярно осматривая и прощупывая грудь перед зеркалом.