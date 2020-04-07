Тренировка «Львов востока»: как бедуины готовятся к борьбе с ИГИЛ*

Бойцы из сирийского бедуинского племени аш-шайтат несколько лет находятся в рядах проправительственных сил. Они участвовали и продолжают участвовать в операциях против запрещенного в России «Исламского государства»1. Корреспонденты Федерального агентства новостей показывают, как проходит тренировка бедуинского ополчения «Львы востока».

Длительное время племя аш-шайтат не знало бед, ведя кочевой образ жизни в сирийской пустыне. Мирное время для них закончилось в 2014 году, когда страну начали захватывать террористы «Исламского государства» (ИГ1, ИГИЛ1; запрещено в РФ).

«Когда пришло ИГИЛ, мы воевали с ним. Они убивали, резали нас и уродовали трупы наших соплеменников. Поэтому мы стали воевать с ними, но потерпели поражение. Затем мы присоединились к сирийской армии и начали сражаться в составе Республиканской гвардии. Нам ничего иного кроме войны и не оставалось. Мы могли только воевать, такая наша жизнь. ИГИЛ пришло и казнило 5 000 наших людей. Они вынесли нам такфир и сказали, что мы не мусульмане и не принадлежим к исламу», — рассказал корреспонденту ФАН командир племенного ополчения «Львы востока» Далядж.

Бойцы из племени аш-шайтат вместе правительственными войсками на сегодняшний день контролируют территорию в районе Абу-Хамама, где проживают в трех крупных деревнях. Всего в ополчении состоят около сотни бойцов, воюющих в качестве вспомогательных сил. Многие из выходцев племени аш-шайтат также защищают страну от ИГИЛ в составе разведки ВВС и службы военной безопасности.

«Мы жили в деревне, без какой-либо армии. Мы находились там одни, и у нас были только овцы и оружие. Нам ничего ни от кого не было нужно. Но затем пришло ИГИЛ и казнило двух моих племянников и еще нескольких соплеменников, — вспоминает командир «Львов востока». Старейшины племени нам сказали сражаться с ними потому, что они не мусульмане и они пришли сюда убивать нас. Мы остались сражаться и защищаться, пока не произошло предательство. Наши деревни захватили боевики, и мы ушли к другим племенам».

После того как кочевники ушли со своих земель, террористы начали их преследовать. Террористы ИГИЛ жестоко расправлялись с бедуинами представителями аш-шайтата: они резали, расстреливали и переезжали своих жертв на машинах. Спасая свои жизни, бригада «шахида Абдель Басыта» ушла в сторону Пальмиры и осталась сражаться там в течение года.

Когда древний город был освобожден при полномасштабной поддержке России, бедуинов перебросили в другое место — в осаждённый город Дейр эз-Зор. Он расположен близко к деревням кочевников, где находился их народ в ожидании освобождения.

«Самая трудная битва была на кладбище города Дейр-эз-Зор. Многие из наших соплеменников погибли потому, что ИГИЛ атаковало нас внезапно и мы не были готовы к таким жестоким атакам. Конечно, мы отражали атаки, но и наших гибло много, но мы оставались стойкими вплоть до деблокады трассы. Это было самое сложное сражение — мы понесли серьезные потери», — рассказал Далядж.

«Я давно здесь нахожусь, сначала базировались в Пальмире, ну а после освобождения Дейр-эз-Зора оказался здесь. Я здесь уже 6 лет. Сначала мы были большой группой, но после того как многие мои товарищи погибли или получили тяжелые ранения, осталось в строю несколько человек, и я из их числа», — рассказывает Мохамед Хамада, состоящий в бедуинском ополчении.

Сейчас бойцы племени аш-шайтат продолжают проводить операции против остатков ИГИЛ — для них это стало кровной местью. По мнению бедуинов, борьба с террористами закончится только в тот момент, когда исчезнут предатели, пополняющие ряды террористической организации. С окончанием войны они хотят вернуться к своему быту, чтобы снова свободно кочевать по стране, заниматься земледелием, животноводством и строить себе жилье.

«Мы жили гражданской жизнью, занимались свободно своими делами, разводили овец, — с тоской рассказывает Абдель Раззак Фарадж Ахмад, еще один представитель племени аш-шайтат. — Мы всегда вспоминаем, как мы жили до того, как началась война».

1 Организация запрещена на территории РФ.