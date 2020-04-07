Рудковская и Плющенко прибегнут к услугам суррогатной матери

Москва, 7 апреля. Музыкальный продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко планируют пополнение в семействе, но для рождения второго ребенка им придется прибегнуть к услугами суррогатной матери. Об этом звезда рассказала телеведущей Тине Канделаки.

Рудковская призналась, что состояние здоровья не позволяет ей забеременеть во второй раз.

«С каждым годом качество яйцеклеток все хуже и хуже. Заморозить получилось, но я была вынуждена сделать четыре ЭКО за год. В этом году мы собираемся родить ребенка с помощью суррогатной матери», — объяснила она.

Продюсер добавила, что после проведенных процедур стала поправляться. Спорт и правильное питание не помогают, сейчас ее вес держится на отметке в 53 килограмма.

Напомним, что Рудковская воспитывает сыновей Андрея и Николая от первого брака с миллиардером Виктором Батуриным. Несколько лет назад продюсер призналась, что старший из мальчиков — приемный, его матерью стала вторая жена Батурина Юлия Салтовец.

В 2009 году Рудковская вышла замуж за олимпийского чемпиона по фигурному катанию Плющенко, вскоре у пары появился сын Александр, которого ласково называют Гном Гномычем. Крестным отцом мальчика стал певец Дима Билан.

Недавно продюсер показала трогательное архивное видео, на котором Саша просит у родителей брата или сестру. Рудковская заметила, что спустя годы желание мальчика не изменилось.