Горячая Африка: хроника событий в западной Африке за прошедшую неделю, 07.04.2020 

Федеральное агентство новостей рассказывает о том, какие события произошли в странах западной Африки за прошедшую неделю.

Нигерия

Сенатор Дино Мелайе – бывший депутат, представлявший сенатский округ Коги-Уэст в Национальной ассамблее — выступил с обращением к президенту Мухаммаду Бухари с требованием отказаться от запуска сети 5G. По его мнению, 5G вызывает некие особые химические реакции в клетках человеческого организма, из-за чего использование сетей 5-го поколения представляет даже большую угрозу, чем COVID-19. Политик уже призвал разрушить вышки сотовой связи, добавив, что это необходимо сделать в качестве меры предосторожности на раннем этапе для сохранения жизней людей.

Помимо кампании против 5G, имя Дино Мелайе неоднократно всплывало в других скандалах. Например, в 2016 году прямо во время заседания он угрожал избить сенатора Олуреми Тинубу и пропитать ее кровью пол в Сенате. Не менее известен случай, когда Мелайе утверждал, что имеет восемь ученых степеней, полученных в различных университетах мира, включая Гарвард и Лондонскую школу экономики. Однако учебные заведения опровергли это, а Гарвадский университет заявил, что Мелайе лишь посещал недельный семинар по лидерству. О том, что сенатор владеет большим числом дорогих автомобилей, ведет роскошный образ жизни и неоднократно обвинялся в коррупции, и говорить не приходится.

Призывы Дино Мелайе едва ли остановят процесс внедрения сетей 5G в Нигерии, где эта программа является одной из наиболее приоритетных: в 2018 году на нее уже была выделена кредитная линия в размере 554 млн долларов.

Нигерийская армия арестовала двух солдат, на камеру угрожавших жителям города Варри изнасиловать и заразить их женщин ВИЧ-инфекцией. Видео широко распространилось по новостным изданиям, несмотря на то, что власти штата Дельта первоначально заявляли о его поддельности.

На прошлой неделе в городе Варри, являющемся центром нефтяной промышленности штата Дельта, произошли беспорядки после убийства солдатами 28-летнего местного жителя по имени Жозеф Песс. В результате столкновений были заблокированы дороги, местные жители жгли покрышки, погиб один нигерийский солдат. Видео с угрозами было записано военнослужащими как раз в ответ на гибель их сослуживца.

Нигерийская армия объявила о начале широкомасштабного наступления на позиции «Боко Харам» совместно с вооруженными силами Чада и Нигера. Это происходит на фоне очередного нападения в северо-западном штате Сокото, в результате которого было убито 22 жителя города Сабон-Бирни. Вопрос об эффективности подобных операций остается открытым: начиная с 2014 года были проведены десятки подобных операций, однако полностью разгромить «Боко Харам» и другие джихадистские группировки по-прежнему не удалось.

Камерун

Из-под стражи выпущены активисты «Камерунского движения возрождения» (MRC), арестованные в феврале этого года в городе Бангангте. Они обвинялись в раздаче листовок с призывами бойкотировать выборы в законодательные и муниципальные органы.

Стоит отметить, что, согласно заявлению активистов, о содействии своему освобождению они умоляли никого иного, как президента Франции Эммануэля Макрона. Этот факт показывает высокий уровень французского влияния в регионе, сохраняющийся по сей день.

В городе Лимбе на юго-западе Камеруна было перехвачено судно с грузом поддельных таблеток хлорохина из Нигерии. Продажи этого препарата, использующегося для лечения малярии, резко пошли вверх в Африке после неподтвержденных заявлений о его эффективности в борьбе с коронавирусом, чем сразу же решили воспользоваться многочисленные контрабандисты и производители фальшивых медикаментов.

Гана

Президента Ганы Нану Акуффо-Аддо обвиняют в том, что он может использовать введенные в результате пандемии коронавируса ограничения для слежки за политическими конкурентами и гражданами в целом. В силу вступила исполнительная директива IE-63, которая предоставляет президенту право отдавать распоряжения операторам перехватывать сообщения и предоставлять любую пользовательскую информацию с целью содействия правоохранительным органам в интересах национальной безопасности. Исходя из этого, телекоммуникационные компании обязаны предоставлять услуги сетевого оператора в распоряжение государства с целью массового распространения информации среди населения в случае чрезвычайной ситуации.

Критики закона указывают на то, что IE-63 дает президенту неограниченные полномочия по управлению телекоммуникационными сетями, а директива формально не имеет сроков давности, что позволит использовать ее в будущем даже после окончания коронавирусной пандемии.

В столичной Аккре произошел очередной типичный для африканского континента случай, связанный со стрельбой по нарушителям карантина. Согласно заявлению командования вооруженных сил, житель пытался отнять оружие у солдата, который проводил его арест из-за несоблюдения карантинных мер, в результате чего по нему был открыт огонь.

Нарушитель скончался в больнице в результате ранений.

В рамках профилактики распространения COVID-19 в Аккре проводится крупномасштабная трехдневная уборка улиц, в которой участвует армия Ганы. К расчистке улиц, рынков и коммуникаций привлечены военнослужащие Южного армейского командования, подразделения вспомогательных служб, штабов, а также военно-морского флота и военно-воздушных сил.

Сьерра-Леоне

Власти Сьерра-Леоне сняли введенный в 2015 году запрет на посещение школы беременными девочками. Ранее суд Экономического сообщества стран западной Африки постановил, что закон является дискриминационным и нарушает права женщин на образование.

Подростковая беременность является огромной проблемой для Сьерра-Леоне. Согласно докладу ЮНИСЕФ, в 2015 году 40% женщин были выданы замуж до совершеннолетия. Этот факт хорошо иллюстрирует уровень развития многих стран Африки, включая регион западного побережья.