Москва, 7 апреля. Более тысячи новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в России за последние сутки, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Число зараженных в стране увеличилось на 1154 человек, общее число инфицированных — 7497 человек.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 1154 в 43 регионах», — говорится в сообщении​​​.

За последние 24 часа в России от инфекции скончались 11 человек, у которых был положительный тест на коронавирус. Больше всего погибших в Московской области — пять человек, в Москве — двое, по одному человеку скончались в Краснодарском и Приморском краях, Бурятии, Иркутской области.

«За весь период умерло по России 58 [человек]», — добавили в оперштабе.

Первые случаи заражения коронавирусной инфекцией были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Постепенно вирус стал распространяться по всей планете.

Китайские власти считают, что к созданию новой инфекции причастны США. Между тем бывший эксперт ООН по бактериологическому оружию Игорь Никулин заявил, что вирус был создан в одной из лабораторий Пентагона в 2015 году.

Согласно последним данным, в мире число инфицированных уже перевалило за 1,3 млн. Из-за вируса скончались более 75 тысяч человек.