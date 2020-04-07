Террористы ПНС Ливии потеряли десятки человек, нарушив перемирие

Триполи, 7 апреля. Террористы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии безуспешно провели серию нападений в окрестностях Триполи и Мисураты, авиация Ливийской национальной армии (ЛНА) уничтожила десятки боевиков в ходе ответных ударов. Радикалы вновь готовятся напасть на авиабазу Аль-Ватыя.

Вопреки установленному перемирию террористический режим Файеза Сарраджа, возглавляющего ПНС, продолжает использовать вооруженные провокации в качестве способа достижения своих целей. Боевики обстреляли район Абу Салим, куда, как сообщил ранее отдел военной информации ЛНА, для укрепления защитных позиций прибыли дополнительные силы армии Халифы Хафтара.

Радикалы понесли ощутимые потери при атаке в районе Айн Зара. Канал Libya Alhadath со ссылкой на генерал-майора ЛНА Фаузи Мансури сообщил о ликвидации как минимум 15 боевиков, в числе которых были сирийские наемники. Террористы также потеряли 3 единицы турецкой военной техники. Еще 11 наемников из Сирии, воевавших на стороне ПНС, были уничтожены при точечном ударе по оккупированному аэропорту «Митига», который боевики совместно с ВС Турции превратили в военную базу.

Ожесточенные столкновения произошли недалеко от зоопарка, расположенного на юге Триполи. Местные информагентства сообщили, что там были слышны звуки взрывов. Также террористы попытались пробиться через оборону ЛНА в районе Тарик аль-Матар. Жители Мисураты рассказали о череде перестрелок на улицах города.

Террористы утром 7 апреля задействовали турецкие беспилотники, уничтожив бензовоз в районе Бани Валид. Топливо по приказу Восточного правительства было направлено для нужд медицинских учреждений и гражданского населения. ЛНА сбила турецкий БПЛА, замеченный в небе в районе Аль-Вишка. Пользователь Twitter заявил, что в Мисурате с военно-воздушной базы в небо поднялся еще один беспилотник.

Также радикалы использовали авиацию для серии авиаударов по позициям армии Хафтара в районе Аль-Хиша. Ливийская национальная армия (ЛНА) провела точечные ответные операции в городе Гарьян, ударив по боевикам ПНС, и в районе Абу Курайн, уничтожив технику и живую силу протурецких группировок. В этом же районе ЛНА удалось ликвидировать склад боеприпасов.

Канал Libya24 сообщил об активности террористов ПНС в городе Налут, расположенном в западной части Ливии около границы с Тунисом. Отмечается, что боевики проводят реорганизацию сил и готовятся к нападению на авиабазу Аль-Ватыя, которую они пытались захватить несколько раз. Предполагается, что атака будет произведена одновременно с вылазками в районах Аль-Вишка и Аль-Хира.