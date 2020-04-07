Врач Брюн объяснил, почему у курильщиков выше риск заболеть коронавирусом

Москва, 7 апреля. Люди, которые употребляют алкоголь и курят, в большей степени подвержены заражению коронавируса, заявил психиатр-нарколог Евгений Брюн.

Специалист связывает с тем, что у них нарушены защитные функции печени и легких.

«Регулярное употребление алкоголя и курение - в том числе и пассивное - снижает способность организма сопротивляться инфекционным заболеваниям», — пояснил врач, его слова приводит АГН «Москва».

Брюн отметил, что при употреблении спиртных напитков все силы печени уходят на то, чтобы обезвредить этиловый спирт для организма. А при курении бронхи забиваются смолами и продуктами горения табака, поэтому у легких «не хватает сил» бороться с вирусами. И риски заразиться коронавирусом намного выше.

Он добавил, что из-за этих нарушений коронавирус может протекать с осложнениями. Риски пациентов с коронавирусом, которые ведут здоровый образ жизни, значительно ниже.



Ранее сообщалось, что за последние сутки в столичную инфекционную больницу в Коммунарке поступило 29 человек, выписан 41 человек.

В Краснодарском крае скончался первый пациент с коронавирусом, ему было 45 лет. Еще у 50 человек подтвержден диагноз «коронавирус».

Российские власти напоминают о необходимости самоизоляции, чтобы не рисковать своим здоровьем и здоровьем окружающих. В стране по распоряжению президента Владимира Путина нерабочие дни продлены до конца апреля.