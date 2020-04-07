Украинский эксперт признал бессилие Киева перед Черноморским флотом РФ

Москва, 7 апреля. Главный редактор «Украинского милитарного портала» Тарас Чмут признал мощь Черноморского флота РФ и бессилие Киева против российских кораблей. Так он прокомментировал новости о том, что в ближайшие годы Черноморский флот будет укреплен новыми фрегатами проекта 22250 типа «Адмирал Горшков».

По словам эксперта, это усиление производится не из-за Украины, а из-за НАТО и США, чьи корабли нередко захаживают в Средиземное море. Однако в случае необходимости российские фрегаты могут «спокойно отстреляться «Калибрами» и по Украине. На этом фоне становится понятно, что даже концепция «москитного флота» не поможет Киеву в случае открытого противостояния с Россией, тем более, что она так и не была реализована.

Чмут призвал соотечественников отказаться от шапкозакидательства и мифов о «бесполезности» Черноморского флота, якобы запертого заливами.

«Выводов нет, просто констатация нашего бессилия в противостоянии с Россией на море. Черноморский флот был успешным зимой 2014-го. Он успешный с 2015-го по сегодня в Сирии. Он был успешен в 2008 году в Грузии», — пишет эксперт в Facebook.

Некоторые его комментаторы предложили построить базу на острове Змеиный и разместить там ракеты «Нептун», которые сейчас находятся на стадии испытания, однако Чмут развеял надежды украинских патриотов. Он обратил внимание, что теоретически ракеты, выпущенные со Змеиного, действительно могут достать Крым, однако на острове слишком мало места, максимум, что там можно разместить — это батарею. Кроме того, Змеиный сам будет уязвим для ударов авиации и ракет.