Аналитик Сивков рассказал, чем опасен указ Трампа о коммерческом освоении Луны

Военный аналитик Константин Сивков уверен, что планы США по коммерческому освоению Луны — прикрытие для гонки вооружений в космосе.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий американским корпорациям вести разработку полезных ископаемых на Луне, а также других космических телах.

«Политика Соединенных Штатов должна заключаться в том, чтобы стимулировать международную поддержку добычи и использования ресурсов в космосе со стороны государственных и частных действующих лиц», — значится в документе.

Более того, указ закрепляет положение, согласно которому космическое пространство больше не является всеобщим достоянием человечества. Теперь на него будут распространяться права частной собственности.

«Космическое пространство является с юридической и физической точки зрения уникальным пространством для деятельности человека, и Соединенные Штаты не рассматривают его в качестве всеобщего достояния», — говорится в указе.

В документе также подчеркивается, что Вашингтон не признает Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах, принятое резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 1979 года. По этой причине госсекретарь должен противодействовать любым попыткам рассматривать этот договор как «отражающий или каким-либо иным образом выражающий обычное международное право».

Комментируя решение президента США, доктор военных наук, председатель Союза геополитиков, обозреватель «Военно-промышленного курьера» Константин Сивков в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что «в настоящее время добыча полезных ископаемых на Луне абсолютно не рентабельна».

«Развертывание там добывающих предприятий, доставка добытых ресурсов на Землю, деятельность этих предприятий будет стоить невероятных денег в сравнении с тем, что можно делать на Земле. Таким образом, речь в указе идет о достаточно отдаленном будущем. Поэтому в настоящее время этот документ какого-либо коммерческого значения не имеет в принципе, и из этого следует, что указ преследует вполне конкретную геополитическую цель — превратить космос в арену конкуренции и борьбы», — утверждает военный аналитик.

Борьбу за космическое пространство открывает сам факт подписания документа, в котором утверждаются права отдельных государств или корпораций на «освоение» небесных тел. То есть это один из аспектов юридического оформления переноса вооруженной борьбы в космос.

«Американцы уже отказались от принципа неразмещения вооружения в космосе, а значит, гонка вооружений развернулась в полном объеме и разговоры о том, что мы обойдемся без этой гонки — полнейшая чепуха. Если есть военно-технический вызов, надо на него либо в какой-то форме отвечать, либо сдаваться на милость победителям. Другого не дано. Пока речь идет, конечно, о программе околоземного космического противоборства, о более дальних орбитах речи пока не идет, для этого нет технических возможностей. Когда у кого-то появятся технические возможности, тот и будет хозяином космоса. Но сегодня, реально, какое-то отдельное государство полноценно реализовывать космические программы не в состоянии, это могут быть только усилия всего человечества», — продолжил собеседник ФАН.

Однако человечество с нынешней философией при существующем социальном и экономическом строе — капитализме — в космос никогда не попадет.

«Да, иначе это будет катастрофа для космоса, и космос этого не допустит. Причем я говорю не о каких-то абстрактных, мистических вещах, а о вполне конкретных действиях, возможно, со стороны конкретных космических цивилизаций, которые, я не сомневаюсь, существуют», — заключил Сивков.

Напомним, новая программа США по освоению Луны предполагает высадку астронавтов на поверхность небесного тела не позднее 2024 года. Первая часть программы, непилотируемый полет, должен состояться во второй половине 2020 года.