Бывший муж Бузовой попросил не сравнивать его с Давидом Манукяном

Москва, 6 апреля. Бывший муж певицы и телеведущей Ольги Бузовой — футболист ФК «Рубин» Дмитрий Тарасов — попросил не сравнивать его с возлюбленным экс-супруги — блогером Давидом Манукяном.

Поклонники считают, что скоро Бузова и Манукян поженятся. Они часто сравнивают нынешние отношения певицы с ее любовной историей с Тарасовым. По данным издания Starhit.ru, Тарасов знает о новых отношениях телеведущей и счастлив за нее. Футболист попросил не сравнивать его с блогером.

«Я знаю о Даве, но не надо сравнивать меня с ним», — подчеркнул футболист в ходе прямого эфира в социальной сети.

Ранее Тарасов объяснил, почему когда-то бросил Бузову ради нынешней супруги Анастасии Костенко. В своем Instagram-аккаунте Тарасов опубликовал фото с новой избранницей, ростовской моделью Костенко. Рядом с фотографией футболист написал о том, что никогда не предаст возлюбленную, но решил сделать это в несколько завуалированной форме: «Волк никогда не предаст свою волчицу ради доступной собаки».

Он также отметил, что «иногда стоит пройти определенный и долгий путь, чтобы встретить ту единственную волчицу». Вероятно, Тарасов подразумевал свои предыдущие отношения с Ольгой Бузовой и хотел сказать, что Ольга лишь просто была на его пути, который на самом деле вел к Костенко.

Снимок собрал почти 1,5 тысячи комментариев, где, по большей части, развернулись бурные обсуждения высказывания спортсмена, которое многие сочли глупым.

Напомним, Бузова и Тарасов развелись в 2016 году. При этом поклонники пары до сих пор обсуждают причины развода.