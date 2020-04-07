Доктор Шкробанец считает, что Украину в период пандемии спасет «только чудо»

Киев, 7 апреля. Медицинские учреждения на Украине не готовы к массовому наплыву больных коронавирусом нового типа, поэтому жесткие карантинные мероприятия необходимы. Об этом заявил доктор медицинских наук, профессор Игорь Шкробанец.

«Если государство не будет централизовано заботиться о таких мероприятиях, оно проиграет эту войну», — сказал он в эфире украинского телевидения.

Шкробанец считает, что пандемия сама по себе плоха, а для Украины и подавно, поскольку в стране фактически уничтожена санэпидслужба, а материальная база в ходе реформ стала только хуже.

«Дай бог, чтобы его (массового наплыва больных. - Прим. ФАН) не было, но та статистика, которая есть в Европе, и так как у нас геометрически увеличивается количество заболевших... Только чудо спасет нас», – констатировал доктор.

По последним данным, на Украине зарегистрировано свыше 1,4 тысячи зараженных коронавирусной инфекцией. Пока медики вылечили только 28 пациентов, 45 человек стали жертвами эпидемии.

В целом, коронавирус нового типа охватил уже более 170 стран мира и свыше миллиона человек. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались около 74 тысяч заразившихся. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии.

Власти Украины ввели весьма жесткие карантинные меры. Как отмечает НСН, с 26 марта по всей стране действует режим ЧС. Однако граждане не спешат соблюдать самоизоляцию. Такое безответственное поведение недавно вывело из себя секретаря Киевского горсовета Владимира Прокопива, который обратился к жителям столицы с нецензурной бранью.