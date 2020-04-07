Сирийские военные нашли «камеры пыток» в деревне под Алеппо

Дамаск, 7 апреля. Сирийские военные нашли в освобожденной от боевиков деревне Урем под Алеппо полицейский участок с «камерами пыток».

Несколько лет поселок находился под контролем боевиков из различных террористических группировок, в том числе «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещена в РФ). Террористы использовали помещения в полицейском участке, как говорят местные жители, для одной цели — пытать задержанных.

«Вот, посмотрите, ногти вырвали мне», — сказал фермер Фейсал Гараф.

По его словам, боевики с оружием в руках ворвались в его дом, перевернули все вверх дном. Гарафа арестовали, он пробыл в тюрьме больше четырех месяцев. Сириец сообщил, что его «долго били и пытали».

Участок размещался в бывшем здании ветеринарной клиники. По словам Гарафа, там террористы выбивали признания, что он работает на правительственные силы. Задержанных боевики практически не кормили — только пытали и унижали, добавил мужчина.

Террористы сильно разрушили поселок, не пожалели даже древний христианский храм византийского периода, на который в довоенное время нередко приезжали посмотреть туристы, отметили «Известия». Боевики выкопали огромные ямы в надежде найти золото и драгоценности, которые якобы замурованы в фундаменте. По словам местных жителей, террористы собирались взорвать памятник, но не успели.

Сейчас в поселок возвращаются беженцы. Одна из семей, прибывшая домой из Ливана, приехала посмотреть на свой дом. По словам Ом Али Баракад, стены и крыша сохранились, для жизни в доме нужно купить только мебель. Женщина добавила, что пока они живут в Алеппо, планируют переехать в родной поселок, когда «здесь дадут воду и свет».

1 Организация запрещена на территории РФ.