Полина Гагарина довела до слез маленькую участницу шоу «Голос. Дети»

Москва, 7 апреля. Участница программы «Голос. Дети» Ангелина Дерябина обвинила свою наставницу Полину Гагарину в несправедливости, когда та выбрала другую девочку для дальнейшего участия в шоу.

Согласно правилам, три претендентки вместе должны исполнить песню, после чего наставник выберет кого-то одного. Ангелина Дерябина, Агния Андреева и Таисия Скоморохова спели песню Dance Monkey, после чего Гагарина остановила свой выбор на Таисии.

Решение Гагариной довело Ангелину до слез — девочка расплакалась прямо на сцене. Дмитрию Нагиеву пришлось быстро уводить ее за кулисы, чтобы избежать конфуза. Ангелина обвинила наставницу в несправедливости, заявив, что та должна была выбрать всех троих, хотя правила конкурса это запрещают. Маленькой участницы объяснили, что Полина не могла так поступить, даже если бы захотела, однако Ангелину это не слишком утешило, пишет «Культуромания».

Отметим, что претензии к правилам шоу имеют не только дети, но и многие взрослые. Так, например, известный музыкант Владимир Пресняков-старший раскритиковал «Голос» за нечестное продвижение участников. По его словам, успех того или иного ребенка в большей мере зависит от знакомств с нужными продюсерами, чем от вокальных данных. Музыкант отмечает, что «Голос» заслуживает критику, которую высказывают зрители, так как большинство из них дают дельные советы.

Ранее «Голос» раскритиковали зрители Первого канала, которые сочли победу дочери Алсу Микеллы нечестной. Они решили, что семья девочки осуществила вброс большого количества SMS, чтобы обеспечить победу дочери. В итоге Первому каналу пришлось проводить проверку, после которой было решено назначить победителями всех финалистов.