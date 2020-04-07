Коронавирус 7 апреля в РФ и в мире: свежая статистика, кто из знаменитостей заболел и умер

Ситуация по вызвавшему пандемию COVID-19 коронавирусу по-прежнему сложная, как в мире, так и в России, которая, по мнению специалистов, еще не прошла пик эпидемии.

Актуальная мировая сводка по COVID-19 на утро 7 апреля

— В мире заражено 1348322 человека (+73215 за сутки). — Скончались 74711 заболевших (+5241) за сутки. — Излечилось 278714 человек (+13953 за сутки). — Индекс фатальности в мире —5,54%.

Число инфицированных на 1 млн жителей

Первое место — Люксембург: 4638 инфицированных на 1 млн жителей (3,96% населения протестировано). Второе место — Испания: 2877 (0,76%) Третье место — Швейцария 2526 (1,90%).

Данные по России на утро 7 апреля

За сутки +1154 случая коронавируса в 43 регионах страны. Всего зарегистрировано 7497 заболевших в 81 регионе. По данным портала Стопкоронавирус.РФ, скончались 58 человек, 494 заболевших выздоровели.

Под наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в России находятся 185 тысяч человек.

Россия возобновила вывоз соотечественников

Количества заявок от граждан РФ для вылета на родину пока недостаточно даже для одного рейса из Соединенных Штатов. Об этом сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов. Представитель РФ подчеркнул, что, несмотря на готовность Росавиации возобновить вывоз россиян из США, соответствующих заявок подано всего 47.

Пропуска не нужны

Вслед за Москвой правительство Приморья отказалось от идеи вводить электронные пропуска для граждан в условиях требований самоизоляции.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на заявление председателя правительства РФ Михаила Мишустина, ранее раскритиковавшего самовольное закрытие административных границ руководителями некоторых регионов.

Как написал Кадыров в своем Telegram-канале, руководство Чечни никогда не говорило о закрытии республики, ее границы открыты для транзитного транспорта, для перевозок продовольствия, медикаментов и оборудования. При этом въезд в Чечню для граждан, не прописанных в республике, действительно закрыт, исключительно для обеспечения безопасности местных жителей, подчеркнул он.

Коронавирус ударил по официантам

На фоне пандемии коронавируса и самоизоляции граждан в России резко упал спрос на профессии официантов, поваров, охранников и уборщиков, рассказали РИА Новости представители рекрутинговых компаний.

Известные люди с коронавирусом

Состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, у которого был выявлен коронавирус, ухудшилось. Он помещен в отделение интенсивной терапии госпиталя Святого Томаса, по некоторым данным — подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, хотя ранее эта информация опровергалась. До госпитализации Джонсон провел в самоизоляции десять дней с высокой температурой.

Народная артистка России Надежда Бабкина введена в искусственную кому и подключена к аппарату ИВЛ. Как сообщает МК, 70-летнюю певицу госпитализировали еще 1 апреля, у нее диагностирована тяжелая пневмония. Близкие утверждают, что анализ на COVID-19 отрицательный, однако медики опасаются за здоровье Бабкиной, поскольку у нее развернутая клиническая картина, типичная для заражения коронавирусной инфекцией.

Известный физик Мишик Казарян скончался в больнице в Коммунарке, куда приводят больных с COVID-19. У него был подтвержденный коронавирус. В конце марта его госпитализировали вместе с женой, она скончалась 27 марта. В последние дни Казарян был подключен к аппарату ИВЛ, но спасти его не удалось. Ему было 72 года.

Мишик Казарян — советский и российский физик, крупнейший специалист в области лазерной физики и оптики, доктор физико-математических наук, профессор, лауреат Государственной премии СССР в области науки и техники. Он является создателем самого яркого импульсно-периодического лазера для видимой области спектра.

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